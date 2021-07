Simone Biles desiste da disputa das finais do salto e barras assimétricas

Por Redação Blog do Esporte





A ginasta Simone Biles decidiu não competir nas finais do salto e barras assimétricas nos Jogos de Tóquio. A equipe de ginástica do Estados Unidos emitiu um comunicado às 10:29 da manhã do horário de Tóquio (22:29 no horário de Brasília) para informar a desistência da ginasta.

No comunicado, o comitê os EUA se limitou a dizer que Biles se retirou das finais e que as ginastas Mykyala Sinner e Jade Carey continuarão na disputa.

Biles passou por um momento de nervosismo e ansiedade durante a qualificação na ginástica artística e precisou deixar o local de competições na última semana. Em seguida, Biles foi vista nas arquibancadas, mas não falou com a imprensa. Desde então, a aparição pública de Biles tem sido mínima.

Confira o comunicado dos EUA abaixo (na íntegra e traduzido):

"Hoje, após nova consulta com o pessoal médico, Simone Biles decidiu retirar-se do evento final para o salto e as barras assimétricas. Ela continuará a ser avaliada diariamente para determinar se deve competir nas finais do solo e trave de equilíbrio. MyKyala Sinner, que teve a quarta maior pontuação no salto durante as qualificações, vai competir nas finais do salto para os EUA ao lado de Jade Carey, que terminou com a segunda maior pontuação.

Ficamos maravilhados com Simone, que continua a lidar com a situação com coragem e graça, e com todos os atletas que se destacaram durante essas circunstâncias inesperadas".