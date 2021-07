Sparkling Night Run estende segundo lote de inscrições

(Foto: Márcio Rodrigues)





Está na hora de tirar o tênis do armário e começar a treinar para a Sparkling Night Run, cuja sétima edição ocorre dia 27 de novembro, em Bento Gonçalves. Esse ano, os competidores têm uma motivação extra: disputar a premiação em dinheiro, que está sendo oferecida pela primeira vez aos vencedores da corrida em cada uma das duas distâncias (5km ou 10km), nas categorias masculino e feminino: bonificações de R$ 1.000, R$ 800, R$ 600, R$ 400 e R$ 200.

Para ampliar as possibilidades de acesso e participação à prova, a organização está estendendo o prazo do Segundo Lote de inscrições, prorrogado até 31 de agosto. Quem confirmar presença aproveitará o preço especial de R$ 89 por atleta para a corrida (mais taxas, por conta do participante). O atleta recebe um kit para disputa da prova composto por número de peito; camiseta manga curta; medalha de participação; uma taça de acrílico - para brindar, depois da prova, com os espumantes da região, que inspira a temática da corrida -; um vale biscoito e um ticket para degustação de massas, em ação comemorativa alusiva ao Dia Mundial do Macarrão, promovida pela Orquídea, patrocinadora do evento.

Outra facilidade que segue disponível é o preço promocional para associados ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (entidade promotora do evento) e para equipes com mais de dez atletas: com 10% de desconto.

Para as modalidades Caminhada, com trajeto de 5 Km, e Kids, o valor da inscrição é R﹩ 40,00. A programação dos pequenos tem subdivisões etárias de 3 a 5 anos, serão 50m percorridos; de 6 a 11, 100m; de 12 a 13, 200m; e, por fim, jovens com 14 e 15 anos percorrerão 500m. Os trajetos infantis serão traçados dentro do Parque de Eventos do município - onde ocorre a largada e a chegada da corrida.

A sétima edição da Sparkling Night Run ocorre no dia 27 de novembro, com programação a partir das 18h30. As atividades têm como ponto de concentração o Parque de Eventos de Bento Gonçalves. As inscrições podem ser realizadas no site www.sparklingnightrun.com.br. Mais informações pelo fone (54) 2105.1999 ou pelo e-mail contato@sparklingnightrun.com.br.

SERVIÇO

O quê: Sparkling Night Run 2021

Quando: 27 de novembro

Onde: ruas de Bento Gonçalves (RS)

Modalidades:

- Kids (de 3 a 15 anos)

- Caminhada 5 km

- Corrida 5 km e 10 km

Valores: 2º lote no valor de R﹩ 89 (mais taxas) até 31 de agosto

Promoção: CIC-BG

Inscrições: no site https://www.sparklingnightrun.com.br