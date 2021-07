Stock Car altera data e anuncia corrida no anel externo de Curitiba

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (14) a antecipação de 22 para oito de agosto a data da sétima etapa da temporada. A prova continua marcada para o Autódromo Internacional de Curitiba, mas ao invés do tradicional traçado misto ela será disputada pelo anel externo.

A medida se deu em função da coincidência de datas com as 24 Horas de Le Mans, o que obrigaria alguns pilotos da principal categoria do continente a terem que fazer uma opção entre as duas competições. “Haveria conflito de datas envolvendo nomes como Daniel Serra, Marcos Gomes e Nelsinho Piquet, que agora estão livres para anunciar suas participações em Le Mans. E o Tony Kanaan, que vai disputar a 13ª etapa da Fórmula Indy”, diz o CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

“Como estamos seguindo à risca o mesmo protocolo que implantamos em 2020, no início da pandemia, continuamos sem a presença de público e imprensa. Por isso, nossos eventos têm sido produzidos visando as transmissões de TV somente. Então, decidimos tomar essa decisão, que beneficia a todos. Teremos então uma etapa em Curitiba no dia um, no traçado misto, valendo pela sexta etapa. E, uma semana depois, no dia oito, a prova no anel externo, que será a sétima etapa da temporada. É uma solução no mesmo formado que já foi usado este ano por grandes categorias, como a própria Fórmula 1”, conclui.

O pacote de televisão e divulgação da nova etapa continua o mesmo. Band e SporTV, além das mídias da categoria e veículos internacionais nos idiomas inglês, espanhol e russo, transmitirão provas e treinos ao vivo. A categoria Stock Light também teve a data de sua quinta etapa antecipada para o dia oito de agosto. Confira as próximas etapas da Stock Pro Series e da Stock Light.





Calendário Stock Car Pro Series

Data / Etapa / Local

01/08– 6ª etapa – Curitiba

08/08– 7ª etapa – Curitiba

19/09– 8ª etapa – Santa Cruz do Sul

23/10– 9ª etapa – Velocitta

24/10– 10ª etapa – Velocitta

21/11– 11ª etapa – Goiânia

12/12– 12ª etapa – Brasília (a confirmar)





Calendário Stock Light

Data / Etapa / Local

01/08 – 4ª etapa – Curitiba

08/08 – 5ª etapa – Curitiba

24/10 – 6ª etapa – Velocitta

21/11 – 7ª etapa – Goiânia

12/12 – 8ª etapa – Brasília (a confirmar)