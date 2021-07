Stock Car visita a veloz Cascavel pela quinta etapa de 2021

(Foto: Vanderley Soares)





A cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, recebe neste domingo (11) a quinta etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series. O palco das disputas é o Autódromo Zilmar Beux, com seu traçado de 3.058 metros muito apreciado por todos os pilotos do grid.

A razão para tal reside nas características da pista. Com curvas de alta velocidade e poucas reduções fortes, o traçado cascavelense é o que detém a maior média de velocidade do calendário da Stock Car. Para se ter uma ideia, na volta da pole position de Thiago Camilo em 2020, a média horária da volta foi de 171,3 km/h.

E por ser uma pista veloz, os freios não são muito exigidos – o que não quer dizer que não sejam importantes: com pouco uso, o aquecimento apropriado se faz primordial no circuito, especialmente em uma região de temperaturas mais baixas – na última semana, a cidade chegou a registrar 1ºC, mas a previsão do tempo aponta, para a ocasião da etapa, mínima de 10ºC e máxima de 24ºC com clima ensolarado.

Ao contrário da pista do Velocitta, que recebeu as etapas de número 3 e 4 há três semanas, e que é extremamente exigente com os discos Fremax e as pastilhas Fras-le, que suportam temperaturas de até 720ºC e 840ºC, respectivamente, em Cascavel não há nenhuma frenagem durante toda a volta em que a redução de velocidade supere os 100 km/h.

A maior redução é de 75 km/h e acontece na curva 6, com uma frenagem de apenas dois segundos e 110 metros. A curva 8, a última do circuito, tem redução de 70 km/h em 120 metros e 2,5 segundos, gerando uma desaceleração de até 1,3G – este, inclusive, é um dos principais pontos de ultrapassagem do traçado, junto da lendária curva do Bacião, a primeira do circuito, contornada em quarta marcha a cerca de 160 km/h.

A classificação do campeonato tem Daniel Serra na liderança com 131 pontos, seguido de perto por Gabriel Casagrande, o novo vice-líder da temporada, com 116. Ricardo Zonta aparece logo atrás em terceiro com 113, um ponto a mais que Cesar Ramos, o quarto colocado. Diego Nunes, Rubens Barrichello – que na última etapa saltou de 19º na tabela para sétimo -, Denis Navarro, Átila Abreu, Guilherme Salas e Bruno Baptista fecham os dez maiores pontuadores do ano até aqui.

A programação do fim de semana prevê as principais atividades de pista para o sábado (10) com os treinos livres e a classificação às 15h10, e no domingo (11) com a disputa das duas provas a partir das 12h10, ambas com transmissão ao vivo por Band, SporTV, Motorsport.TV, YouTube oficial da Stock Car e no canal AutoVídeos no YouTube e Twich.