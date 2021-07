TeamViewer debuta como principal patrocinador nas camisas do Manchester United para a temporada 2021/2022

A TeamViewer, fornecedora líder global de tecnologias de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, foi oficialmente apresentada como a nova principal parceira a estampar as camisas do Manchester United para a temporada de futebol 2021/2022. O anúncio foi feito em conjunto com o lançamento do novo uniforme oficial dos Red Devils. O logo e a marca TeamViewer estamparão os kits de uniforme dos times masculino, feminino e da Academia Manchester United desde o início dos próximos jogos, consolidando a qualidade e a visibilidade da parceria entre uma das equipes desportivas mais populares e icônicas do mundo e uma das empresas de software líderes na Europa.

O lançamento do novo uniforme marca ainda a estreia da parceria de cinco anos da TeamViewer com o Manchester United com o objetivo de fazer parte da incomparável comunidade de 1,1 bilhão de fãs e seguidores do clube em todo o mundo. Por meio da integração das soluções TeamViewer aos processos diários do Manchester United, a TeamViewer mostrará os recursos exclusivos de sua tecnologia para transformar a forma como o mundo funciona e interage e para colocar a digitalização em ação. Isso inclui, por exemplo, aproximar ainda mais os torcedores do Manchester United do time que tanto amam por meio de soluções inovadoras de Realidade Aumentada e acesso remoto ao Old Trafford — o famoso estádio de futebol do clube da Premier League inglesa.

“O lançamento do novo kit de uniformes é sempre um momento emocionante antes do início de cada temporada, e ainda mais neste ano em que damos as boas-vindas à TeamViewer como a principal marca a estampar nossas camisas”, afirma Richard Arnold, Diretor Executivo do Manchester United. “Embora a camisa seja o símbolo mais visível da nossa parceria, estamos ansiosos para usar a tecnologia TeamViewer para conduzir a digitalização do clube e abrir novas maneiras de nos conectarmos com nossos fãs — o que certamente trará enormes benefícios para ambas as empresas e, mais importante, para os nossos torcedores e admiradores em todo o mundo.”

“Estamos muito entusiasmados em ver nossa marca posicionada no peito da camisa mais icônica do futebol global”, diz Oliver Steil, CEO da TeamViewer. “A parceria com o Manchester United é um pilar fundamental para definir e consolidar ainda mais a percepção da TeamViewer como marca global de tecnologia. Apoiaremos o clube em seus esforços de digitalização e mostraremos os casos de uso a todos os nossos usuários e clientes no mundo. Isso reforçará a amplitude de nosso portfólio de soluções e mostrará como estamos ajudando a criar um mundo que funciona melhor. Na verdade, mal podemos esperar pelo início da nova temporada e ver a equipe em ação com sua nova camisa no lendário Theatre of Dreams — como é carinhosamente apelidado o estádio dos Red Devils. ”

O vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XvkLhKHXWzM reforça como a nova camisa do Manchester United e a parceria com a TeamViewer aproximam ainda mais os torcedores do time que tanto amam.