Tifanny Abreu é a nova ponteira do Osasco São Cristóvão Saúde

Destaque na última temporada da Superliga feminina 2020/2021, a agenciada Pro Sports, Tifanny Abreu, foi anunciada como novo reforço do Osasco São Cristóvão Saúde.

A ponteira de 36 anos foi contratada para reforçar o ataque da equipe paulista para a temporada 2021/2022. Na temporada passada, Tifanny disputou a elite do vôlei nacional pelo time do Sesi Vôlei Bauru.

Conhecendo o fanatismo da torcida osasquense, a atleta comentou sobre a felicidade em vestir a camisa do clube da grande São Paulo. "Muito feliz em fazer parte da equipe e acredito que será uma grande temporada cheia de vitórias e conquistas com essa grande camisa!", comentou a jogadora do Osasco São Cristóvão Saúde.

Tifanny Abreu é uma das principais ponteiras do vôlei nacional, que atua na Liga principal desde 2017. Segundo Luizomar de Moura, técnico da equipe, a atleta será peça fundamental para reforçar o elenco.

“Espero que a Tifanny se sinta em casa na cidade de Osasco e no ginásio José Liberatti, onde já está sendo recebida de braços abertos por todos. Ela é uma jogadora de grande potência no ataque e no saque e tenho certeza que vai ajudar a tornar a equipe formada para a temporada 21/22 uma das mais fortes ofensivamente. Acredito que ela será muito feliz com a camisa osasquense e que também trará muita felicidade para o nosso torcedor”, pontuou o técnico Luizomar.

Com experiência no vôlei nacional e internacional, Tifanny Abreu atuou pelas equipes do Golem Palmi da Itália e Sesi Vôlei Bauru. Ela chega a equipe de Osasco como uma das protagonistas do elenco para em busca do título da Superliga 2021/2022.