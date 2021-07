VALORANT: Torneio mundial inédito aos universitários chega à grande decisão

Mais de 25 mil estudantes, 400 qualificatórias ao redor do mundo, uma transmissão épica durante 24 horas e apenas 12 finalistas. Maior evento de VALORANT aos universitários, o Red Bull Campus Clutch se conectou aos servidores de todo o mundo, nos últimos meses, em busca das melhores equipes neste game. E, neste final de semana, os estudantes se enfrentam na última fase: a inédita decisão mundial, ao vivo, nos canais oficiais da Red Bull na Twitch e no Youtube.

No sábado (17), as equipes classificadas serão alocadas em dois grupos, por meio de sorteio. Dentro de cada chave, as equipes precisam mostrar todas as suas habilidades, pois, só as duas melhores de cada lado avançam às semifinais. No domingo (18), os quintetos disputam o título mundial inédito do maior torneio de VALORANT aos universitários.

Entre os classificados, algumas curiosidades e semelhanças. O MAXD, do Paquistão, composto por estudantes de artes, é o único dos 12 times que não possui nenhum engenheiro na line up oficial. Já o BTR, do Canadá, promete dar muito trabalho aos participantes: dois jogadores estão no topo do ranking canadense de VALORANT. Por fim, os estudantes do SJSU Blue, dos Estados Unidos, só se conheciam por plataformas digitais antes de se juntarem para competir.

Os 12 times que disputam a etapa mundial, presencialmente, em Madrid (ESP), são: Platoon (Bielorússia), PXL Esports (Bélgica), BTR (Canadá), Anubis (Egito), Mama’s Boys (Nova Zelândia), MAXD (Paquistão), Project S (Portugal), VAC Kimchi (Coreia do Sul), Spain.dll (Espanha), Bedel Odeyenler (Turquia), SJSU Blue (Estados Unidos) e Cataclysm (Peru), que assumiu a vaga após o time brasileiro Odin e Amigos decidir não viajar para a competição.