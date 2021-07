Vans e Federal Bikes apresentam coleção colaborativa desenvolvida com os pilotos de BMX

Diretamente do epicentro da comunidade inglesa do BMX, Vans e Federal Bikes colaboram para apresentarem em conjunto, uma coleção completa que celebra a importância e a relevância das duas entidades para a modalidade. Elevando os icônicos logos da Vans e da Federal Bikes, o trio de peças da colaboração já está disponível no Brasil.

Inspirado pela nostálgica linha Vans Anaheim Factory Collection, o Old Skool BMX inicia a sua apresentação através dos elegantes e minuciosos painéis laterais listrados em lona, vamp e calcanhares em suede para durabilidade superior, finalizado pela assinatura da Federal Bikes nas línguas da clássica silhueta.

Garantindo não somente muito estilo como também performance de sobra, o Old Skool BMX foi completamente desenvolvido pelas tecnologias da divisão Vans BMX. Concebido a partir da primeira e revolucionária inovação feita especificamente para a modalidade, a construção WaffleCup BMX proporciona a combinação perfeita entre suporte e durabilidade, sem sacrificar o controle dos pedais. Testado e aprovado pelos pilotos de BMX mais exigentes do time global da Vans, a tecnologia WaffleCup BMX também conta com uma camada extra de sola, adicionando uma segunda vida sob o composto clássico de borracha da Vans, que tem um padrão mais rígido - tudo reforçado como um tanque.

Além disso, as novas palmilhas POPCUSH™ da Vans absorvem mais impacto e retornam o máximo de energia para sessões mais longas e confortáveis, enquanto os reforços em DURACAP, presentes nas áreas de maior atrito, prolongam a vida útil do produto.

Finalizando a apresentação, a coleção ainda inclui uma camiseta de manga longa e um snapback, onde ambas as peças carregam os icônicos logos das duas entidades homenageadas pela colaboração.

Recentemente, alguns dos pilotos compartilhados entre os times das duas marcas como, Bruno Hoffmann, Anthony Perring e Dan Lacey, viajaram às Ilhas Canárias para capturar a coleção em ação. O projeto intitulado de "Speed Dial" já está disponível no YouTube da Vans.

Considerada um dos principais pilares do BMX do velho continente e hoje renomada globalmente, a Federal Bikes existe há mais de 20 anos e é conhecida por seus quadros, peças e vestuário de BMX. A Federal levou tudo na NORA Cup em 2019, conquistando o prêmio de Melhor Vídeo Parte com Anthony Perrin, Melhor Vídeo por Rich Forne e o prêmio de Escolha do Leito com Boyd Hilder.

A coleção Vans x Federal já está disponível em revendedores autorizados, nas Vans Stores e em vans.com.br.