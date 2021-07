Vettel vê mal entendido em colisão com Raikkonen no GP da Áustria

A última volta do GP da Áustria, disputado no último domingo, foi marcada por um incidente entre Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel na saída da curva 4, quando a dupla de ex-companheiro acabou colidindo e indo parar na brita. Enquanto Kimi retornou a pista e terminou em 16º, Sebastian abandonou a corrida ali mesmo. E apesar de a FIA ter apontado o piloto da Alfa Romeo como o causador da colisão, o rival da Aston Martin crê que tudo não tenha passado de um mal entendido.

- Ainda não sei. Acho que foi um mal entendido, então preciso dar uma olhada e depois falar com ele - diz Vettel.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu punir Raikkonen com 20 segundos, adicionado no seu tempo total de corrida, pelo lance. Além disso, a direção de prova ainda penalizou o veterano com dois pontos na superlicença. Kimi também não soube explicar como os pilotos acabaram se embolando.

- Eu o vi ali, mas não sei como acabamos nos tocando. Não sei se eu me movi ou se ele se moveu. Eu não sei, preciso ver. O óbvio é que nos tocamos e saímos da pista. Um final infeliz, mas que não muda muito porque ambos estávamos fora da zona de pontuação. Mas preciso ver de fora.

Após ao lance, a FIA lançou investigação sobre nada menos que nove pilotos, sendo que um deles por causar a colisão (Kimi), e outros oito por não respeitarem bandeiras amarelas no local da batida. Desses, três foram punidos. Além do finlandês, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin foram os únicos a terem sido penalizados por não diminuir de forma satisfatória a velocidade.

Kimi Raikkonen: punido por causar a colisão com Vettel.

Penalidade: 20 segundos adicionados no tempo total da corrida e 2 pontos na superlicença

Nicholas Latifi: punido por não reduzir a velocidade no local do acidente.

Penalidade: 30 segundos adicionados no tempo total da corrida e 3 pontos na superlicença (total de 6 nos últimos 12 meses)

Nikita Mazepin: punido por não reduzir a velocidade no local do acidente.

Penalidade: 30 segundos adicionados no tempo total da corrida e 3 pontos na superlicença (total de 5 nos últimos 12 meses)

Vale lembrar: os pilotos que chegarem a 12 pontos no período de 12 meses são automaticamente suspensos de uma corrida.

Globo Esporte