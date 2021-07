Wimbledon: Tomljanovic acusa Ostapenko de fingir lesão, e tenistas discutem

(Foto: Getty Images)





A vitória da australiana Ajla Tomljanovic sobre a letã Jelena Ostapenko, em partida válida pela terceira fase do torneio de Wimbledon, neste sábado, terminou em bate boca à beira da rede. Após a número 75 do mundo fechar a partida por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, Ostapenko foi cobrar a adversária pela acusação de que ela teria simulado uma lesão para parar o jogo.

No meio do terceiro set, a letã pediu atendimento médico quando Tomljanovic vencia por 4 a 0. A australiana reclamou com o juiz de que a número 20 do mundo estava fingindo uma lesão para quebrar o ritmo do jogo:

- Você sabe que ela está mentindo - disse Tomljanovic ao árbitro.

Após o término do jogo, Ostapenko foi cobrar a adversária pelo comentário, e as duas começaram a bater boca à beira da rede.

Ostapenko: "Se você acha que estou fingindo, pode falar com o fisioterapeuta."

Tomljanovic: "Espero que se sinta melhor."

Ostapenko: "Seu comportamento é terrível. Você tem respeito zero."

Tomljanovic: "Você é quem deve falar."

Ostapenko: "O que? Tão ruim, tão ruim. Você é a pior jogadora do Tour."

Na coletiva de imprensa após o jogo, Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, lamentou o comportamento da adversária:

- Ela não pode dizer nada, a menos que saiba de alguma coisa, e ela não sou eu. Então ela não pode sentir a dor. É muito desrespeitoso da parte dela, porque ela não sabe nada sobre o que eu tinha.

Tomljanovic, que vai enfrentar agora a sensação local, Emma Raducanu, de 16 anos, nas oitavas de final, também falou após a partida sobre o desentendimento com Ostapenko:

- Ela pode dizer que se machucou. Eu não acho que ela estava. Não havia nada de errado com ela durante todo o jogo. Mas então, por que em 4/0, ela parou quando estava prestes a sacar. Normalmente você apenas diz: posso ter o fisioterapeuta na próxima mudança. Então, para piorar, ela me chamar de desrespeitosa no final da partida é simplesmente ridículo. Acho que é um comportamento vergonhoso de alguém que é campeão de slam.

Globo Esporte