Zagueiro Varane recebe proposta e deve deixar o Real Madrid rumo a Manchester

Por Redação Blog do Esporte





O zagueiro Raphael Varane deve deixar o Real Madrid e se transferir para o Manchester United. As informações foram publicadas nesta terça-feira (20) pelos jornais “Marca” e “As”, que mostraram que o jogador tem a proposta em mãos e a negociação pode ocorrer nos próximos dias.

O valor da negociação gira em torno de 55 milhões de euros (mais de R$ 355 milhões na cotação atual). O jornal britânico “The Guardian” já informa que o contrato vai até 2026.

Negociação

A princípio, Varane deve retornar esta semana das férias, após a participação na Eurocopa com a seleção da França. O atleta recebeu, antes do fim da temporada, uma oferta de renovação de contrato com o clube espanhol, mas a proposta ainda não foi aceita. O vínculo atual vai até junho de 2022.

Além de Varane, o Real conta com os zagueiros Éder Militão, Nacho Fernández, o recém-contratado David Alaba e atletas oriundos da base. O clube perdeu nesta temporada o jogador Sérgio Ramos.

No Real, Varane, hoje com 28 anos, chegou a 10 temporadas no clube, pelo qual conquistou três edições do Campeonato Espanhol e quatro Liga dos Campeões. Na última temporada, disputou 41 jogos oficiais.