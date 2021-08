Afeganistão não participará dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Por Redação Blog do Esporte





O Comitê Olímpico do Afeganistão anunciou nessa segunda-feira (16) que a equipe paralímpica não participará dos Jogos de Tóquio, que começam no próximo dia 24 de agosto.

O avanço do grupo extremista Talibã impede os atletas de deixarem o país rumo ao Japão. Seriam dois atletas que participariam dos Jogos: os atletas de taekwondo Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli. Khudadadi seria a primeira afegã a representar o país em uma Paralimpíada. A ida da atleta seria um grande feito, já que o Talibã é contrário á presença de mulheres nos esportes.

"Muito obrigado. Era um sonho para o Comitê Paralímpico do Afeganistão comparecer aos Jogos Olímpicos, mas nas atuais circunstâncias, se tornou praticamente impossível. Rezem por nós", escreveu no Twitter Arian Sadiqi, designado como chefe da delegação afegã em Tóquio, em resposta a usuários que torciam para que os atletas pudessem viajar.

Após a saída imediata das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, o Talibã avançou pelo país e expulsou o presidente Ashraf Ghani do poder. Os Estados Unidos estavam no país com suas tropas desde 2001, após os ataques do 11 de setembro.