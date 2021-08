Ainda sem Cristiano Ronaldo, Manchester United bate Wolves e quebra recorde

Ainda sem a estrela Cristiano Ronaldo, contratado na última sexta-feira, o Manchester United visitou o Wolverhampton neste domingo e venceu o adversário por 1 a 0. O jovem atacante Mason Greenwood garantiu o triunfo no segundo tempo após assistência do zagueiro Raphael Varane, que fazia sua estreia nos Diabos Vermelhos.

Com o resultado deste domingo, o Manchester United estabeleceu o recorde de 28 jogos de invencibilidade fora de casa no Campeonato Inglês. A sequência invicta começou em 17 de fevereiro do ano passado numa vitória sobre o Chelsea ainda válida pela temporada 2019/20. Na semana passada, no empate de 1 a 1 com o Southampton, o time de Solskjaer igualou o recorde anterior que pertencia ao Arsenal e estabelecido entre abril de 2003 e setembro de 2004 (e que foi interrompido, curiosamente, em uma derrota para o Manchester United).

A vitória deixou o Manchester United com sete pontos, na terceira posição do Campeonato Inglês, dois atrás do líder Tottenham. O Wolverhampton, por sua vez, amargou sua terceira derrota seguida e está na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, após a Data Fifa para seleções, o Manchester United recebe o Newcastle em Old Trafford em jogo que provavelmente marcará a estreia de Cristiano Ronaldo – nas arquibancadas do Molineux, os torcedores do United não se cansaram de cantar “Viva Ronaldo”. O Wolverhampton, por sua vez, visita o Watford pela quarta jornada da Premier League. Veja a tabela atualizada do Campeonato Inglês.

Com Pogba recuado como segundo volante devido a lesão de Mc Tominay, o Manchester United começou levando sufoco do Wolverhampton, que chegou com perigo através de Traoré e Trincão. Mas, aos poucos, o time do técnico Solskjaer, que completou 100 jogos de Premier League no comando os Diabos Vermelhos, equilibrou a partida e, mesmo sem muita inspiração, criou boas chances com Bruno Fernandes e Greenwood.

No segundo tempo, o Manchester United se impôs e criou as melhores chances. Camisa 7 – pelo menos na Premier League -, Cavani entrou no lugar de James e melhorou a força ofensiva dos Red Devils que, no entanto, viram o Wolverhampton quase abrir o placar aos 22. Mas De Gea, com duas defesas espetaculares em sequência, evitou o gol de Saiss.

Aos 34 minutos, o Manchester United fez o gol da vitória. Varane deu passe para o jovem Mason Greenwood, de 19 anos, na ponta direita. Ele driblou um marcador, entrou na área e bateu cruzado no fundo da rede. Greenwood é apenas o segundo jogador com menos de 20 anos a fazer gol nas três primeiras rodadas da Premier League. Antes, apenas Robbie Fowler, do Liverpool, alcançou tal feito (na temporada 94/95).

Globo Esporte