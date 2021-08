Alison e Álvaro despacham mexicanos e vão às quartas nas Olimpíadas

A vaga nas quartas de final veio de forma rápida. Alison e Álvaro Filho não tomaram conhecimento dos mexicanos Gaxiola e Rubio e seguem vivos nas Olimpíadas de Tóquio. Em 2 sets a 0, parciais 21/14 e 21/13, os dois mantiveram o Brasil vivo na competição.

Alison e Álvaro Filho vão enfrentar Plavins e Tocs nas quartas de final. Mais cedo a dupla da Letônia venceu os brasileiros Bruno Schmidt e Evandro, eliminando os dois das Olimpíadas de Tóquio.

Campeão ao lado de Bruno Schmidt nos Jogos do Rio, em 2016, Alison mantém vivo o sonho de subir ao pódio olímpico pela terceira vez. Ele também soma uma prata ao lado de Emanuel nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Álvaro, por sua vez, vive sua primeira experiência olímpica.

Foi um bom começo para os brasileiros. Com tranquilidade, Alison e Álvaro abriram 8/4 antes de os mexicanos pedirem tempo. A sorte também parecia contar. Em um saque de Álvaro, a bola quicou duas vezes na fita e caiu em solo mexicano. Àquela altura, os brasileiros venciam por 14/8. Em uma pancada de Alison, a dupla fechou a parcial em 21/14.

O segundo set se mostrou ainda mais fácil. Com autoridade, Alison e Álvaro logo dispararam no placar: 11/4. Sem ser ameaçada em nenhum momento, a dupla brasileira seguiu tranquila rumo à vitória. Gaxiola e Rubio até tentaram a reação e chegaram a diminuir a diferença para quatro pontos. Mas ficou só na tentativa. Com tranquilidade, brasileiros fecharam em 21/13.

