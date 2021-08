Andre de Grasse conquista o ouro dos 200m rasos das Olimpíadas

O canadense Andre de Grasse conquistou nesta quarta-feira o ouro dos 200m rasos das Olimpíadas de Tóquio. Depois do bronze nos 100m rasos, o velocista cresceu na reta final da decisão no Estádio Olímpico e venceu com o tempo de 19s62, novo recorde do Canadá. Os americanos Kenneth Bednarek (19s68) e Noah Lyles (19s74) completaram o pódio.

Grande candidato a sucessor do jamaicano Usain Bolt, Andre de Grasse já tinha quatro medalhas em Olimpíadas e quatro em Mundiais, mas ainda não tinha um ouro. Ele foi vice-campeão dos 200m rasos na Rio 2016 e também no Mundial de 2019.

Bednarek foi melhor na curva e entrou na reta final com uma pequena vantagem, mas o canadense confirmou o favoritismo com uma arrancada incrível que lhe rendeu o recorde de seu país e o ouro. De Grasse já havia superado Bednarek na semifinal de Tóquio e voltou a superar o rival.

