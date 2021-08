Athletico acerta a contratação do atacante Pedro Rocha, do Spartak Moscou, por empréstimo

(Foto: Spartak Moscou)





O atacante Pedro Rocha é reforço do Athletico. O próprio Spartak Moscou, clube do jogador, anunciou o acordo nesta sexta-feira. Pedro Rocha tem 26 anos e passagens por Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, além do clube russo.

O empréstimo é válido por um ano. O contrato prevê a obrigação de compra caso ele cumpra determinado tempo em campo. Segundo a imprensa russa, o valor é de 5,5 milhões de euros (R$ 33 milhões) se disputar 60% dos jogos da equipe.

Faltam apenas os exames médicos para que Pedro Rocha seja anunciado oficialmente pelo Athletico.

Para chegar ao acordo, o próprio atacante sofreu um corte no salário. Esse foi o principal impasse para a demora do acerto entre as partes.

Vendido em 2017 ao Spartak por 12 milhões de euros, pelo Grêmio, Pedro Rocha estava sem espaço e atuava no time B, que disputa a segunda divisão da Rússia. Ele não entra em campo desde 15 de maio.

O atacante chega para substituir Vitinho, vendido por 10 milhões de euros ao Bordeaux, da França.

Esse é o quinto reforço do Furacão para a temporada. Além de Pedro Rocha, o clube paranaense trouxe o zagueiro Nicolás Hernández, o lateral Marcinho, o meia-atacante David Terans e o centroavante Matheus Babi.

Próximos jogos do Athletico 🌪️

Cuiabá x Athletico: 15/08, domingo, 18h15 - Arena Pantanal

Athletico x LDU: 19/08, quinta, 19h15 - Arena da Baixada

Athletico x Corinthians: 22/08, domingo, 18h15 - Baixada

Athletico x Santos: 25/08, quarta, 19h - Baixada

Palmeiras x Athletico: 28/08, sábado, 21h - Allianz Parque

Santos x Athletico: 31/08, 01/09 ou 02/09, a definir - Vila Belmiro

Athletico x Sport: 05/09, domingo, 18h15 - Baixada





