Atletas paralímpicos foram evacuados do Afeganistão, diz IPC

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) informou que os dois atletas que representariam o Afeganistão nas Paralimpíadas de Tóquio foram evacuados com sucesso do país, que enfrenta um casos político e humanitário desde a tomada de poder pelo Talibã. O destino de ambos não foi oficialmente revelado, mas a emissora australiana ABC afirma que os lutadores Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli estão entre um grupo de atletas levado para a Oceania.

- Esforços foram feitos para removê-los do Afeganistão. Agora estão em um lugar seguro. Não posso dizer onde estão porque isso não se trata de esporte, é sobre a vida humana e sobre manter pessoas seguras.

- Obviamente eles passaram por um processo muito traumático, estou passando por aconselhamento e ajuda psicológica. Estamos sendo informados sobre a localização e bem estar deles – disse o portavoz do IPC, Craig Spencer.

Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli competiriam no parataekwondo, esporte estreante no programa das Paralimpíadas. Na semana passada, em virtude da tomada de poder pelo regime Talibã no Afeganistão, os voos civis foram suspensos, e a viagem dos atletas a tempo de viajar para Tóquio tornou-se inviável.

Khudadadi tem 23 anos e seria a primeira mulher na história a representar o Afeganistão nas Paralimpíadas. Ela chegou a fazer um apelo público pedindo ajuda para deixar o país para poder competir quando os Talibãs tomaram a capital Cabul.

Nesta terça-feira, tanto a dupla quanto o povo afegão foram homenageados de forma simbólica pelo IPC e pelo Comitê Organizador dos Jogos com a presença da bandeira do país na cerimônia de abertura apesar da ausência de participantes. O pavilhão foi carregado por um voluntário.

Globo Esporte