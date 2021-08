Bandeira do Afeganistão estará na cerimônia de abertura das Paralimpíadas

(Foto: Gareth Copley /Getty Images)





O Afeganistão não terá atletas nos Jogos Paralímpicos, que têm início nesta terça-feira. Apesar disso, o país terá sua bandeira representada na cerimônia de abertura da competição, que será às 8h (de Brasília) com transmissão do SporTV. Segundo o Comitê Paralímpico Internacional (CPI), será um ato de solidariedade. O presidente da entidade, o brasileiro Andrew Parsons, confirmou o fato em uma coletiva de imprensa em Tóquio.

- Incluiremos a bandeira do Afeganistão na cerimônia em um sinal de solidariedade e convidamos o representante das Nações Unidas aqui para ser o porta-bandeira. Decidimos isso ontem (domingo) em uma reunião do conselho. É importante destacar isso por ser uma mensagem de solidariedade e paz que enviamos ao mundo - disse Parsons.

Os voos civis de entrada e saída do Afeganistão foram suspensos quando grupo Taleban retomou o controle do país na semana passada, 20 anos após ter sido removido. A mudança de regime é uma grande preocupação para o esporte feminino no país.

O único atleta do Afeganistão nos Jogos será Abbas Karimi, um dos porta-bandeiras do Time Paralímpica de Refugiados, que fugiu de seu país em 2013 e não representará seu local de origem.

