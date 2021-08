BH cancela reunião com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol e proíbe torcida nos estádios

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, neste domingo, que cancelou a reunião que faria na segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol. Uma publicação na próxima edição do Diário Oficial do Município irá oficializar nova proibição de torcida nos estádios da capital.

A Guarda Municipal abordou 1.073 torcedores sem máscara ou que usavam o acessório incorretamente no entorno do Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte. As abordagens foram feitas na noite da última sexta-feira, quando o Cruzeiro enfrentou o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo a prefeitura, ninguém precisou ser punido já que todos atenderam as orientações dos guardas.

Foi a primeira vez que cruzeirenses puderam voltar ao Mineirão. Na quarta-feira passada, o estádio já havia recebido torcedores do Atlético-MG, mas, do lado de fora, muita aglomeração e desrespeito às medidas sanitárias foram registrados.

Por isso, horas antes da partida do Cruzeiro, novas regras foram definidas em uma reunião teve presença dos clubes de futebol, da Minas Arena, que administra o Mineirão, e de membros da prefeitura, como o secretário de Saúde, Jackson Machado, e o secretário de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino.

As ruas foram cercadas para evitar ambulantes e aglomeração. O policiamento foi reforçado. Pelas novas regras, a torcida teve que chegar duas horas mais cedo. Para ter acesso à região do estádio, as pessoas tiveram que apresentar ingresso e teste contra a Covid.

Pouco antes da partida, torcedores resolveram entrar ao mesmo tempo no Mineirão. Houve fila e um princípio de aglomeração. Em muitos momentos, não ocorreu a conferência de documentos e testes.

A Minas Arena, administradora do Mineirão, disse que, para o jogo desta sexta, reforçou a fiscalização dentro do estádio, em relação à partida do Atlético-MG. E informou que houve atraso na chegada da equipe responsável por cuidar do acesso dos torcedores e que depois a situação foi normalizada.

