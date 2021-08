Borussia Dortmund garante que fenômeno Haaland não será vendido nesta temporada

(Foto: ANKE WAELISCHMILLER / AFP)





O técnico do Borussia Dortmund, Marco Rose, não descartou a possibilidade de o atacante Erling Haaland permanecer no clube além do final desta temporada. Michael Zorc, diretor esportivo do clube, por sua vez, assegurou que em 2021 é garantida a presença do fenômeno norueguês.

Aos 21 anos com média de um gol por jogo com a camisa aurinegra, Haaland ainda tem um contrato até 30 de junho de 2024, mas com uma que permite sua saída em 2022 caso alguém desembolse 75 milhões de euros.

- Ele ainda tem um contrato de longo prazo conosco. Só porque há conversas constantes de que ele sairá em julho próximo, isso não necessariamente tem que ser o caso. Erling também deve decidir por si mesmo no final onde vê seu futuro. Em qualquer caso, estamos felizes que ele esteja jogando conosco - e quem sabe, possivelmente mais do que apenas uma temporada, se escrevermos uma história extraordinária aqui – afirmou Rose, ao diário Sport Bild.

O diretor esportivo Michael Zorc deixou claro que o atacante, comprado do RB Salzburg em janeiro de 2020, não será vendido antes.

- Ele com certeza vai ficar nesta temporada. O que vem depois disso, não sabemos ainda - disse Zorc à emissora Sat.1, antes da derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha na terça-feira.

