Botafogo-SP tem briga entre dirigentes às vésperas de jogo decisivo na série C

Por Redação Blog do Esporte





O Botafogo-SP foi derrotado pelo Ypiranga por 2 a 1 no último domingo (22) pela série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, conselheiros do clube tiveram uma briga quente dois dias antes, na sexta (20), devido a entrada não autorizada dos mesmos no gramado do Estádio Santa Cruz.

Isso é o que informa uma reportagem do portal Thathi, que mostrou que o representante eleito para o Conselho da Botafogo Futebol SA, Alessander Andrade de Martin, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube, José Hermenegildo de Martin, foram barrados pelo estafe da Botafogo SA ao entrarem no Santa Cruz para acompanhar o treino dos jogadores.

Segundo Martin, houve bate-boca e agressões:

“Fui para acompanhar meu pai. Há vários anos ele tem como hábito frequentar o estádio e suas dependências, bem como assistir aos treinos. Não fui como conselheiro do BFC, não fui como conselheiro eleito da S/A, estava somente acompanhando meu pai. O fato mais triste é ter que conviver com truculências e agressões dentro de um local que vivemos a vida inteira e que ali muito ajudamos ao longo dos anos. O episódio foi lamentável”, relatou Martin para a Thathi.

“O fato ocorrido vai além de poder ver ou não o treino do time, de poder ou não circular pelo estádio Santa Cruz, e sim pela maneira que estão tratando os verdadeiros botafoguenses. Tudo ali parece estar blindado, a realidade está muito distante do que estamos vendo. Não frequentamos o Santa Cruz para causar problemas, mas sim ajudar no que for preciso. Os fatos na íntegra serão relatados por meio de representante legal”, disse Alessander.

No sábado (21), o clube emitiu uma nota publicada pela Thathi informando que pai e filho tentaram entrar no gramado pela entrada principal do vestiário, que é restrita apenas a membros do estafe em razão da Covid-19. Segundo o clube, eles foram recebidos pelo segurança do local, que informou o procedimento adotado, momento em que o conselheiro se alterou.

“Eles foram recebidos pelo segurança do clube, que consultou o departamento de futebol. A entrada foi autorizada, porém, o pedido foi que ocorresse pelo outro vestiário para evitar contato com atletas e membros da comissão técnica em razão das medidas de segurança do clube por conta da pandemia do Covid-19. Logo após receber a orientação, Alessander Andrade de Martin se alterou e começou a agredir verbalmente funcionários, comissão técnica e dirigentes do clube”.

Ainda de acordo com o clube “o Botafogo Futebol SA também lamenta a postura adotada pelo conselheiro às vésperas de um jogo tão importante”.

O Pantera volta a campo no sábado (28), às 17h, contra o Oeste, fora de casa, e precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação. A equipe é a quinta colocada no grupo B com 19 pontos, três a menos que o Ituano, primeiro clube no G4.