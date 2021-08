Brasil goleia atual campeã paralímpica no goalball com show de Romário e companhia

Romário e Bebeto? Não. Romário, Leomon e Parazinho. Esse trio garantiu ao Brasil a vitória por 7 a 1 na estreia do goalball nas Paralimpíadas de Tóquio. E não foi uma vitória qualquer na primeira disputa com brasileiros nos Jogos na capital japonesa. A seleção brasileira goleou a Lituânia , atual campeã paralímpica. Nessa estreia com cara de final, o capitão Romário fez quatro gols, Leomon mais três, José Márcio, conhecido como Parazinho, fez outros três e o estreante Emerson fez o dele também.

O Brasil, medalha de bronze nos Jogos do Rio 2016 e atual bicampeão mundial, está no Grupo A com Estados Unidos, prata em 2016, além de Japão e Argélia. Os brasileiros encaram os americanos, atuais medalhistas de prata nas Paralimpíadas, na próxima quinta-feira, às 1h15 (horário de Brasília).

No jogo, de dois tempos de 12 minutos, o trio brasileiro começou defendendo muito bem e forçando a a Lituânia a cometer penalidades que acabaram determinando a ampla vantagem brasileira no placar.

O primeiro gol foi de Leomon, perto dos 3 minutos de jogo, com um belo arremesso no canto esquerdo dos lituanos. A Lituânia, campeã mundial em 2006 e 2010, antes do bicampeonato brasileiro, colocou duas bolas na trave no Brasil antes de empatar dois minutos depois.

Faltando 3 minutos para o fim da primeira etapa, o Brasil engrenou com Romário, que já tem uma prata e um bronze paralímpicos. O capitão do Brasil fez o segundo gol em cobrança de penalidade, quando o duelo é de um contra um em quadra. Um minuto depois, Leomon fez o segundo dele e o terceiro do Brasil, novamente em lance de um contra um, após penalidade a favor do Brasil. Faltando um minuto para o fim dos 12 iniciais, Romário fez o quarto do Brasil. E o primeiro tempo acabou 4 a 1 para os brasileiros.

Logo nos primeiros segundos do segundo tempo, Parazinho fez o primeiro dele e ampliou a vantagem brasileira. Com dois minutos, Parazinho fez mais um. Segundos depois, ele mesmo fez o sétimo do Brasil: 7 a 1 àquela altura. A Lituânia ainda descontou, na metade da segunda etapa. Logo depois, Romário marcou o terceiro dele. Para ficarem todos iguais, Leomon fez o terceiro dele e o nono do Brasil.

Com o jogo totalmente dominado, Emerson entrou no lugar de Parazinho nos últimos minutos para fazer a sua própria estreia paralímpica. E ainda teve tempo de fazer o dele: 10 a 2. Leomon também saiu para a entrada de José Roberto. Romário, faltando menos de um minuto, fechou o placar e acabou como artilheiro na goleada: 11 a 2.

Estreia espetacular do Brasil no goalball, contra a campeã olímpica, mostrando que os brasileiros são favoritos ao inédito ouro paralímpico.

