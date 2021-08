Brasil vence El Salvador de virada no Mundial de Futebol de Areia

Neste domingo, o Brasil teve mais um duro confronto pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Areia realizada em Moscou, na Rússia. Depois de perder na estreia nos pênaltis para a Suíça, os brasileiros venceram de virada a equipe de El Salvador, por 4 a 2. Os gols da seleção foram marcados por Rodrigo, duas vezes, Filipe e Mauricinho

A vitória era necessária pelo Grupo C, já que assim como o Brasil, os salvadorenhos tinham perdido na primeira rodada do torneio. Suíça e Belarus, as outras duas equipes da chave, duelaram um pouco mais cedo. Vitória dos suíços por 7 a 3, que agora ocupam a liderança isolada da tabela, com quatro pontos conquistados. O Brasil é segundo, com três pontos, seguido por Belarus que tem um e El Salvador que tem zero.

O próximo confronto do Brasil é direto pela classificação às quartas de final do torneio. Os brasileiros enfrentarão Belarus na próxima terça-feira, às 14h30min (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e da TV Globo. Lembrando que o Brasil busca seu sexto título na Copa do Mundo de Futebol de Areia desde que a Fifa organiza a competição. Em dez anos de gestão da entidade máxima do futebol já foram realizadas dez edições do torneio, com cinco títulos brasileiros.

O Brasil começou o jogo abrindo o placar com menos de um minuto de partida, depois que Rodrigo aproveitou desvio de Antônio de cabeça e estufou a rede. A vantagem estabelecida rapidamente não refletiu, no entanto, o que foram a primeira e a segunda parcial. Isso porque ainda no primeiro tempo El Salvador conseguiu o empate depois que Exon Perdomo sofreu pênalti e converteu a cobrança.

Ainda no primeiro tempo brilhou e apareceu a estrela de Rafa Padilha, o goleiro do Brasil, que foi protagonista no jogo e um dos grandes destaques da vitória da seleção com defesas importantes. O arqueiro evitou o que seria o segundo gol de pênalti de El Salvador, depois que Urbina foi derrubado na área.

Depois de terminar o primeiro tempo com mais posse de bola, 63% a 37%, o Brasil sofreu muito para dominar as ações e evitar as faltas na segunda parcial. El Salvador, determinado, cresceu muito no jogo e conseguiu chegar ao segundo gol com Frank Velasquez, que roubou a bola no campo de ataque e converteu.

A supremacia do Brasil só veio no terceiro tempo, quando a seleção entrou avassaladora. Em menos de um minuto, os brasileiros conseguiram chegar ao empate e virar o jogo. Rodrigo marcou o segundo dele e do time no jogo após cobrança de falta. Aliás, ele foi o cara da partida, fundamental, assim como Padilha, para o resultado positivo.

A virada da equipe também saiu dos pés do camisa 9 do Brasil, que se livrou da marcação de três adversários e encontrou Filipe livre para colocar a seleção na frente. O quarto gol, novamente, teve colaboração de Rodrigo, que girou sobre a defesa e elevou a bola para Mauricinho afundar as redes e dar tranquilidade ao time na reta final do jogo.

O Brasil ainda poderia ter terminado a partida com placar mais elástico, mas também no terceiro tempo perdeu uma cobrança de pênalti depois que o goleiro Jose Portillo espalmou a cobrança de Mauricinho.

