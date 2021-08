Brasileiro se choca com guia rival, leva tombo e é eliminado no atletismo das Paralimpíadas

(Foto: Miriam Jeske/CPB)





O sexto dia das Paralimpíadas de Tóquio começou com um acidente. O fato aconteceu com o brasileiro Júlio César Agripino, que levou a pior nas eliminatórias dos 1.500m T11 masculino, classe para atletas com grau máximo de deficiência visual do atletismo. Auxiliado pelo guia Lutimar Paes, Júlio César brigava pelas primeiras colocações, quando chocou-se com o queniano David Korir, que guiava o compatriota Erick Kiptoo Sang. O brasileiro caiu no chão e ainda tentou retornar à prova, mas acabou desqualificado.

Erick Kiptoo Sang e David Korir ainda conseguiram retornar à bateria e cruzaram a linha de chegada em quinto com o tempo de 4min32s73, marca insuficiente para passar à final. Quem venceu a prova foi o japonês Kenya Karasawa, com 4min13s32. O outro classificado foi o segundo colocado, o equatoriano Gustavo Reyes, com 4min13s74.

Kenya e Gustavo encontrarão Yetsin Jacques na final. O brasileiro venceu a bateria 1 da eliminatória dos 1.500m T11 com o tempo de 4min07s34, o que o coloca como favorito ao ouro. A prova que vale medalha acontece nesta segunda às 21h38 (9h38 de terça no Japão) com transmissão do SporTV2.

Globo Esporte