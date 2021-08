Bruno Fratus critica CBF e jogadores por não uso de agasalho em premiação: "Alienados"

Marcado por não omitir opiniões, o medalhista de bronze nos 50m livre da natação em Tóquio 2020, Bruno Fratus se envolveu em mais uma polêmica na madrugada deste domingo (horário de Brasília).

Sem poupar palavras, o atleta usou as redes sociais para criticar abertamente a CBF e os jogadores da seleção brasileira de futebol masculino pelo não uso do agasalho do Time Brasil no pódio após a conquista do ouro.

- A mensagem foi clara: não fazem parte do time e não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados as consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles - disse Fratus.

O comentário de Bruno Fratus aconteceu após o Comitê Olímpico Brasileiro soltar uma nota criticando a entidade e os próprios jogadores, que priorizaram a camisa de jogo.

"O Comitê Olímpico do Brasil repudia a atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos jogadores da seleção de futebol durante a cerimônia de premiação do torneio masculino.

No momento, as energias do Comitê estão totalmente voltadas para a manutenção dos trabalhos que resultaram na melhor participação brasileira na História das Olimpíadas.

Por este motivo, apenas após o encerramento dos Jogos o COB tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores".

A CBF ainda não se manifestou sobre o caso.

Com o tempo de 21s57, Fratus obteve a medalha de bronze nos 50m livre nas Olimpíadas de Tóquio e se sagrou o nono nadador do país a subir ao pódio do megaevento em esportes individuais. Ele ficou atrás do Caeleb Dressel, que anotou 21s07, novo recorde olímpico, e de Florent Manaudou, da França, que anotou 21s55 - nas semifinais, ele havia sido o terceiro mais rápido na classificação.

Globo Esporte