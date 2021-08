Canadá e EUA ganham pela segunda vez no Mundial de hóquei no gelo feminino

Canadá e Estados Unidos alcançaram no domingo (22) a segunda vitória no Mundial de hóquei no gelo feminino, em Calgary (CAN).

Jogando em casa, pelo grupo A, as canadenses não tiveram problemas para golear o Comitê Olímpico Russo por 5-1 e chegar a segunda vitória no torneio. Fillier, Shelton, Ambrose, Daoust e Johnston marcaram para o Canadá, enquanto Sosina anotou o único gol russo, com o resultado, as russas perdem o primeiro jogo no mundial.

Pelo mesmo grupo, os Estados Unidos ganharam pela segunda vez ao bater a Finlândia por 3-0. As finlandesas chegam a segunda derrota.

No único jogo do grupo B disputado no domingo, a República Tcheca ganhou da Hungria por 4-2, com gols de Radova, Pejsova, Pribylova e Krizova. Dabasi e Gasparics descontaram para as húngaras. Foi a segunda vitória tcheca, enquanto a Hungria acumula a segunda derrota.

Surto Olímpico