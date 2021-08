CBF confirma que Matheus Nunes, do Sporting, não vai se apresentar à seleção brasileira de Tite

Dois dias depois do ge publicar que Matheus Nunes não iria se apresentar à seleção brasileira, a CBF comunicou na noite deste domingo que o jogador do Sporting não vai viajar. Em nota, a entidade brasileira justifica o motivo devido "à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal".

No entanto, o jogador recebeu contato do técnico da seleção de Portugal e deve mesmo se inclinar para jogar pela seleção do país onde vive desde os 13 anos.

O informe da CBF diz que recebeu contato dos portugueses no sábado à noite e repete versão que a imprensa portuguesa já noticiou: "Matheus Nunes ainda não possui a vacinação completa, o que o impede de ser enquadrado no regime de exceção do governo português."

Porém, o próprio treinador Rúben Amorim, do Sporting, havia dito depois do empate com Famalicão, neste sábado, que não haveria "problema algum" para Matheus viajar para a Seleção.

Paquetá e Bruno chegam neste domingo

No fim da noite desse domingo, estão previstas as chegadas de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que venceram a partida com o Lyon - 1 a 0 sobre o Nantes. Serão os primeiros a se apresentarem e devem logo ganhar a companhia dos nove atletas que atuam no futebol brasileiro.

A CBF ainda não informou se vai convocar substituto para Matheus Nunes. Sem os que atuam na Inglaterra e o jogador que atua em Portugal, dos 34 convocados, vão sobrar 24 para três jogos da rodada tripla das Eliminatórias.

O Brasil enfrenta o Chile, dia 2 de setembro, em Santiago, depois a Argentina, dia 5, em São Paulo, e fecha a rodada no dia 9, contra o Peru, no Recife. A Seleção tem aproveitamento de 100% nos seis jogos da classificatória da Copa do Catar até aqui.

Confira a nota da CBF:

"A CBF informa que recebeu na noite de ontem (28) um comunicado do Sporting com a negativa da liberação do jogador Matheus Nunes devido a exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal.

Matheus Nunes ainda não possui a vacinação completa, o que o impede de ser enquadrado no regime de exceção do governo português."

Confira os 34 convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico) e Everson (Atlético-MG);

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Miranda (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon), Gerson (Olympique), Matheus Nunes (Sporting) e Edenílson (Internacional);

Atacantes: Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo), Hulk (Atlético-MG), Vini Jr (Real Madrid) e Malcom (Zenit).

Colocamos em negrito aqueles atletas que não vão se apresentar.

Globo Esporte