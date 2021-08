CBLOL 2021: final será presencial, no Rio de Janeiro

A final do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2021 será disputada presencialmente, no Rio de Janeiro, segundo anunciou a Riot Games do Brasil neste sábado. Os jogos desta edição do torneio têm sido realizados pela internet. O confronto decisivo, que vale o título, o prêmio de R$ 70 mil e a classificação para o Worlds, o Campeonato Mundial de LoL, está marcado para 4 de setembro. A decisão não terá a presença de público, conforme a desenvolvedora.

O Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta de Covid-19 no Brasil. A cidade está batendo recorde de casos em 2021 e vive o pico de transmissão da doença neste ano, com todas as regiões da cidade classificadas como sendo de risco alto, segundo o prefeito Eduardo Paes declarou em entrevista nessa sexta-feira. Ele disse que os dados são preocupantes e disse que, embora esteja otimista com o avanço da vacinação, não descarta adotar medidas mais restritivas em caso de agravamento.

"Estamos, neste momento, com um pico de casos de covid na cidade do Rio de Janeiro em todo o ano de 2021. Traduzindo aqui, nunca antes, no ano de 2021, nós não tivemos tantas pessoas com Covid na cidade do Rio de Janeiro como neste momento agora. Este é um dado relevante e todos nós que vivemos aqui percebemos isso. Pessoas próximas, familiares, amigos. Eu, pessoalmente, nunca vi tanta gente com Covid no meu entorno como eu estou vendo neste momento", disse Paes, de acordo com o G1.

Em comunicado à imprensa, a Riot Games do Brasil informou que a final não será aberta ao público e contará "com todos os protocolos contra a Covid-19". A desenvolvedora não disse em qual local a decisão será disputada.

No comunicado, a desenvolvedora elencou os seguintes protocolos: medição de temperatura; uso obrigatório de máscaras de proteção com trocas a cada 3 horas; uso de álcool gel e tapetes sanitizantes; distanciamento de 1,5 metro; cabines isoladas e com ventilação própria para os jogadores; testes de antígeno nasal ou RT-PCR para profissionais envolvidos na produção e transmissão do evento, além de jogadores.

Os times finalistas do 2º Split serão definidos neste fim de semana. Neste sábado, paiN Gaming e Rensga se enfrentam na primeira semifinal. No domingo, a partir de 13 horas (no horário de Brasília), é a vez de Vorax Liberty e RED Canids Kalunga duelarem na segunda semifinal. Os confrontos são em melhor de cinco partidas (md5). O SporTV 3 transmite a semifinal do sábado e o SporTV 2, a do domingo.

Por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as partidas do CBLOL, que normalmente são realizadas em um estúdio em São Paulo, estão acontecendo virtualmente desde o 1º Split de 2020. Os atletas jogam de suas casas ou dos centros de treinamento das equipes.

No 2º Split do CBLOL 2020, a decisão também ocorreu presencialmente, no topo de um edifício em São Paulo. Os membros das equipes finalistas, paiN Gaming e INTZ, e todas as pessoas envolvidas na produção e na transmissão fizeram testes para detecção da Covid-19.

Esta será a terceira vez que o Rio de Janeiro receberá uma final do CBLOL. Em 2014, a KaBuM levantou a taça no Ginásio do Maracanãzinho. Em 2019, o Flamengo festejou o título na Jeunesse Arena.

