Chapecoense demite o técnico Jair Ventura após 14 jogos sem vencer

(Foto: Marcio Cunha/ACF)





Chegou ao fim a passagem de Jair Ventura pela Chapecoense. A diretoria do Verdão do Oeste comunicou o desligamento do treinador após a derrota por 1 a 0 para o Santos, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (veja os melhores momentos no vídeo acima).

A decisão foi tomada ainda na noite de domingo. Após o jogo contra o Santos, a diretoria se reuniu e definiu pela não continuidade de Jair Ventura, embora os dirigentes tenham falado que a decisão estava indefinida.

Ventura chegou à Chape no dia 3 de junho para substituir Mozart, demitido após a derrota na final do Campeonato Catarinense. Agora, o Verdão do Oeste seguirá no Brasileiro sob o comando do auxiliar Felipe Endres, enquanto a diretoria tenta a contratação de outro técnico.

No periodo que esteve no comando do time, Jair Ventura não conquistou uma vitória sequer. Em 14 jogos (um deles pela Copa do Brasil), foram quatro empates e 10 derrotas. Ou seja, 9,5% de aproveitamento. O número é o pior desde a passagem de Hemerson Maria, no início de 2020.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos, a Chapecoense não vence há dois meses. A última vitória foi por 3 a 1 sobre o ABC, em Chapecó, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão do Oeste volta a campo no próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Globo Esporte