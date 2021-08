Christian Eriksen retorna a Milão e fará exames para saber se poderá voltar a jogar pela Inter

Christian Eriksen está de volta a Milão. O meia dinamarquês chegou nesta terça-feira na Itália e vai passar por vários exames médicos nos próximos dias para saber se poderá voltar a jogar pela Internazionale.

Aos 29 anos, o dinamarquês Eriksen sofreu uma parada cardíaca durante o jogo contra a Finlândia pela Eurocopa em 12 de junho e teve que ser ressuscitado dentro do gramado. Dias depois, passou por uma cirurgia para implantar um pequeno desfibrilador para evitar novas irregularidades cardíacas.

Pelos protocolos médicos do futebol italiano, Eriksen não pode jogar no país com o desfibrilador (ao contrário da Holanda, por exemplo, onde o zagueiro Blind, do Ajax, atua com um dispositivo parecido). Por isso, os exames e testes nessa semana serão fundamentais para saber ser será possível ele retirar o aparelho e, desse modo, seguir na Inter.

Mas mesmo que os exames sejam positivos, Eriksen, que nesta semana visitará o CT do clube nerazzurro para conhecer o novo técnico Simone Inzaghi, só voltará aos gramados em 2022 segundo vários relatos da imprensa europeia.

Eriksen, que falou poucas vezes após o incidente do dia 12 de junho, não se pronunciou ainda sobre o futuro da sua carreira e saiu de seu país pela primeira vez desde o incidente. Ele tem contrato com a Inter até junho de 2024.

Globo Esporte