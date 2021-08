Clubes da liga espanhola vão à Justiça para não liberar jogadores sul-americanos convocados

(Foto: Getty Images)





Os clubes da liga que organiza o Campeonato Espanhol, La Liga, decidiram por unanimidade iniciar medidas cautelares na Justiça e avisar aos jogadores convocados por seleções sul-americanas da impossibilidade de viagem na próxima data Fifa, "até que se clareie a situação". A decisão foi comunicada formalmente nesta quinta-feira.

De acordo com o informe de LaLiga, houve uma reunião nesta quinta com os clubes afetados pelas recentes convocações das seleções da Conmebol para os compromissos de setembro e outubro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

A liga espanhola critica o aumento da quantidade de dias da Data Fifa, de nove para 11 dias, considerado por ela um dano "flagrante ao calendário e à integridade da competição de LaLiga". A entidade menciona que outras confederações, como a Uefa e a Concacaf, não ampliaram esse período de jogos das seleções, para o mesmo número de partida (três).

Ficou decidido adotar medidas cautelares perante os "órgãos judiciais competentes" para proteger os direitos e interesses do Campeonato Espanhol e dos clubes de alguma forma impactados. Os mesmos clubes serão os responsáveis por comunicar aos atletas que não poderão viajar nas próximas semanas para defender as suas respectivas seleções.

Foram convocados 25 jogadores sul-americanos de 13 equipes espanholas. Entre eles, os brasileiros Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Éder Militão e Casemiro, do Real Madrid. As próximas partidas da Seleção estão marcadas contra Chile, Argentina e Peru, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente. A CBF via a a liberação de atletas da Itália e da Espanha como contornável.

A Fifa ainda negocia e descarta adiar a rodada tripla das eliminatórias. Na quarta-feira, o presidente Gianni Infantino, fez um apelo pela liberação dos jogadores.

Globo Esporte