Com direito a gol de bicicleta, Corinthians abre vantagem sobre Ferroviária na semi do Brasileiro feminino

(Foto: Thiago Calil/AGIF)





Um clássico do futebol feminino como Corinthians e Ferroviária, com quatro títulos brasileiros e três Libertadores, é decidido nos detalhes. E o Timão foi detalhista neste domingo à noite na Fonte Luminosa, onde bateu a Locomotiva por 3 a 1, com propriedade e construiu uma boa vantagem para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Com gols de Victoria Albuquerque e uma bicicleta perfeita de Gabi Zanotti, com Yasmin descontando para a Ferrinha, os times mostraram porque eram gigantes antes dos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo, as alvinegras souberam cadenciar a partida e ampliaram com Érika.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 20h, na Arena Barueri. Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Agora, o Timão pode empatar ou perder por até um gol de diferença que avança à final. Em caso de uma vitória das Guerreiras Grenás por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Um triunfo por três ou mais gols dá a vaga direto para a Locomotiva.

Gabi Zanotti, 36 anos, três títulos paulistas, três brasileiros, uma libertadores, campeã na China, poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida, curtindo um futebol de areia no Espírito Santo. Mas não, decide jogar em alto nível pelo Corinthians, numa semifinal de Brasileirão e encaixar um gol de bicicleta. Quem para essa mulher?! Alô, Formiga, tem discípula sua no quesito "incansável".

As duas equipes devem ter feito um pacto, ainda no túnel da Fonte Luminosa, comos e perguntassem: "é duelo de gigantes que vocês querem? Então toma!". Em um primeiro tempo muito movimentado, os times criaram muitas chances, e o jogo foi aberto. Apesar disso, o Corinthians foi superior, o que ficou demonstrado no placar. Logo aos três minutos, Vic Albuquerque recebeu passe na entrada da grande área, matou no peito e bateu bonito para abrir o placar. Contudo, a AFE não ficou abalada pelo tento e, cinco minutos depois, empatou em cabeçada de Yasmin, que contou com falha da goleira Kemelli para aproveitar cruzamento de Barrinha. O Timão voltou ao comando da partida e, aos 17, Gabi Zanotti encaixou uma bicicleta maravilhosa para desempatar o confronto. O jogo continuou disputado e, a partir de então, os nomes do embate foram Luciana e Kemelli, as arqueiras dos dois times.

Assim como na primeira etapa, a segunda metade do jogo começou elétrica, e permaneceu assim por boa parte dos 45 minutos. Contudo, continuou dessa forma apenas do lado corintiano. Mesmo com chances para os dois lados nos primeiros minutos, a Ferroviária pareceu ceder ao cansaço, e desistiu de construir jogadas. Com as Guerreiras Grenás recuadas, o Corinthians partiu ainda mais para cima, teve diversas oportunidades de matar a partida e até mesmo golear. Entretanto, a goleira Luciana foi a heroína da noite para o time da casa, e impediu que a situação ficasse irreversível para o jogo de volta. Ainda assim, ela sofreu mais um gol, o terceiro, em lançamento para Erika, que ficou livre, na cara do gol, para colocar números finais à partida.

