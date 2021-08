Com dores no joelho, Federer não confirma data de retorno às quadras: "Tudo meio incerto"

(Foto: Mohamed Farag / Getty Images)





Mais novo membro do grupo dos "quarentões", Roger Federer vem sofrendo com um problema no joelho que o tirou das Olimpíadas de Tóquio. Após sentir o desconforto em Wimbledon, o suíço não disputou mais nenhum torneio e tem presença incerta no US Open, último Grand Slam do ano. E de acordo com o campeão de 20 Majors, seu retorno é uma incógnita até para ele mesmo.

Em entrevista ao jornal suíço Blick, Federer revelou que vai conversar com os médicos para analisar como está seu joelho para aí sim definir o resto do seu calendário em 2021. Número #9 do mundo atualmente, o tenista de 40 anos disputou apenas cinco torneios na atual temporada.

- Meu joelho funciona, mas estou de férias agora e não faço nada há muito tempo. Depois de Wimbledon, tive que interromper as atividades devido ao problema. Esta semana vou me encontrar com meus médicos e o resto da minha equipe para ver o que exatamente está acontecendo e como podemos seguir em frente. No momento está tudo meio incerto - disse.

Federer também falou sobre o peso da idade na recuperação das lesões, o que mudou bastante com relação ao que foi durante toda sua carreira. Porém, o suíço afirmou não se abater e, olhando sempre pelo lado positivo, destacou ter motivação para ainda conseguir grandes coisas no circuito.

- Anos atrás, se por exemplo minhas costas estivessem bloqueadas ou eu sentisse dores, sabia que em dois dias tudo estaria consertado e poderia voltar a treinar como de costume. Hoje esses prazos podem ir até duas semanas - apontou.

- Você tem que se adaptar, não tem outra opção, sempre foi assim na minha carreira. Os fatores mudaram: o grau de consciência, os sucessos, as experiências, minha identidade. Estou sempre procurando ver o lado bom das coisas e, se não for bom no momento, sei que vai melhorar com o tempo ou pode ser muito pior. Estou bem, minha família é saudável, acabei de fazer 40 anos e continuo ativa. Estou totalmente em paz comigo mesmo, não tenho dúvidas de que ainda haverá muitas coisas bonitas pela frente - concluiu Federer.

