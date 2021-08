Com QUATRO assistências de Pogba e hat-trick de Bruno Fernandes, Manchester United goleia Leeds

Um sábado inesquecível para torcida do Manchester United. No primeiro jogo oficial com público liberado em Old Trafford desde março de 2020, os Red Devils massacraram o Leeds United: 5 a 1. E o Teatro dos Sonhos, como é conhecido o estádio, foi palco de uma atuação soberba da dupla Paul Pogba e Bruno Fernandes. O francês deu quatro assistências, enquanto o português balançou as redes três vezes no duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

E antes mesmo da partida, a torcida do Manchester United celebrou. O clube apresentou oficialmente o zagueiro francês Raphael Varane, ex-Real Madrid, como novo reforço para temporada 2021/2022.

Além de Bruno Fernandes, o volante brasileiro Fred e o jovem atacante Greenwood anotaram os outros gols do time do técnico Ole Gunnar Solskjaer. Os Diabos Vermelhos ainda contaram com a estreia oficial do meia-atacante inglês Jadon Sancho, que entrou no segundo tempo.

Recordes de Pogba e Bruno Fernandes

Os feitos de Pogba e Bruno Fernandes na partida deste sábado quebraram recordes e marcas de muitos anos no Manchester United e no Campeonato Inglês. Bruno Fernandes, por exemplo, foi o primeiro jogador dos Red Devils a fazer três gols numa partida de abertura da competição desde Lou Macari, diante do Birmingham, na temporada 1977/78.

Pogba, por sua vez, é o sétimo jogador apenas a dar quatro assistências numa única partida na história da Premier League. E o primeiro do Manchester United a conseguir tal feito. O detalhe é que, na temporada passada, o craque francês deu apenas três passes para gol em 26 partidas que disputou.

Raphinha apagado no Leeds

Pelo lado do Leeds United, que descontou através do lateral Luke Ayling, uma atuação apagada do atacante brasileiro Raphinha, que assim como Fred foi convocado por Tite para os jogos da Seleção pelas Eliminatórias da Copa de 2022 em setembro.

Na próxima rodada, dia 22 de agosto, o Manchester United visita o Southampton. Um dia antes, também pela segunda jornada da Premier League, o Leeds United, do técnico Marcelo “Loco” Bielsa, recebe o Everton.

Globo Esporte