Comitê Organizador registra 1º caso de Covid na Vila dos Atletas nas Paralimpídas

O Comitê Organizador Tóquio 2020 anunciou a confirmação do primeiro caso de Covid-19 na Vila dos Atletas, reaberta para receber os atletas paralímpicos nesta quarta-feira. A pessoa em questão é um funcionário que não mora no Japão. Mais detalhes não foram divulgados.

Mesmo antes da abertura da Vila os Jogos Paralímpicos haviam registrado outros 73 casos de pessoas credenciadas. O Brasil teve dois casos na delegação, nenhum deles de atletas, confirmados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Ao longo das Olimpíadas, o Comitê Organizador registrou 546 casos de Covid entre pessoas credenciadas. A estatística dividiu opiniões no país, por ser considerado um percentual baixo diante da chegada de milhares de pessoas do exterior, ao mesmo tempo em que coincidiu com uma explosão de casos em Tóquio.

No Japão, 13 províncias estão em estado de emergência até ao mesmo 12 de setembro. Nesta quarta-feira foi registrado um novo recorde de infecções pelo novo coronavírus, com 24 mil novos casos.

As Paralimpíadas de Tóquio começam no dia 24 de agosto e terão em ação cerca de 4.400 atletas de 160 países. Assim como nas Olimpíadas, as venues de competição não receberão torcedores como medida de prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

