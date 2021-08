Comitê Paralímpico brasileiro confirma dois casos de Covid-19 na delegação

Por Redação Blog do Esporte





O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) confirmou nesta segunda-feira (9) dois casos de Covid-19 na delegação que já está em Tóquio. Segundo o CPB, os infectados não são atletas.

O Comitê chegou ao Japão no fim de semana para os Jogos Paralímpicos e já iniciaram os períodos de treinos. Os Jogos começam no dia 24 de agosto, com cobertura do Blog do Esporte.

Confira a nota na íntegra do CPB:

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) informa que dois membros da delegação brasileira testaram positivo para o novo coronavírus em exames realizados no Japão.

Nenhum dos casos envolve atletas e ambos estão assintomáticos e isolados.

O primeiro caso positivo ocorreu em exame de PCR ao desembarque no Japão, na sexta-feira, 6. O membro da delegação estava assintomático durante toda a viagem e foi submetido ao mesmo teste três vezes nos sete dias anteriores ao embarque, conforme previam todos os protocolos.

O segundo caso foi registrado após exame salivar em membro da delegação que se encontra em isolamento na cidade de Hamamatsu, onde a delegação brasileira paralímpica fará sua aclimatação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Esta pessoa foi igualmente submetida a cinco exames nos últimos nove dias e testou positivo no domingo, 8.

O CPB segue as orientações do Comitê Organizador de Tóquio 2020 para que os referidos integrantes tenham toda a assistência possível neste momento. Os profissionais da área de saúde do CPB monitoram os demais membros da delegação com a realização de testes diários de RT-PCR, todos negativos.