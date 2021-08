Corinthians anuncia contratação de Willian: "Estou de volta!"

O Corinthians anunciou a contratação de Willian no fim da tarde desta segunda-feira. Em live com o presidente Duilio Monteiro Alves, o meia-atacante se disse ansioso para voltar. O contrato será válido até 2023.

– Estou pronto. Estou aqui na expectativa de voltar e vestir essa camisa – afirmou Willian.

Willian confirmou que chegará ao Brasil nesta quarta-feira, dia do 111º aniversário do Timão. Será a quinta contratação para a temporada. Ele vai deixar a Inglaterra nesta terça-feira.

Por alguns minutos, os dois conversaram por meio da rede social:

– Quero agradecer a confiança e te desejar sucesso nessa nova passagem, e agradecer o esforço que fez para voltar para casa – disse Duilio.

– Quero agradecer pelo esforço, diretoria, comissão técnica. Eu respeito demais essa torcida, o carinho que tem por mim. Estou de volta! – respondeu Willian.

Empresário que conduziu a negociação e parceiro do Corinthians no passado, Kia Joorabchian apareceu no fim da live e também brincou com o presidente do clube:

– Vou mandar um celular pra você, também. Vamos ser campeões, hein?

O vínculo de Willian com o clube de Londres era válido por mais dois anos, mas o atleta entrou em acordo com os ingleses para a antecipação do término. O Corinthians está negociando o patrocínio de uma empresa do segmento digital para ajudar a bancar os custos da operação.

– Obrigado por tudo. Quero agradecer aos torcedores pelo carinho, também. Estou recebendo muitas mensagens. Fazer de tudo para dar alegria ao torcedor corintiano! – completou o reforço.

Revelado pela base do Timão, Willian está na Europa desde 2007. Ele passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Anzhi (Rússia), Chelsea (Inglaterra) e Arsenal (Inglaterra). Antes de Willian, o Corinthians já contratou os meias Giuliano e Renato Augusto, o lateral-direito João Pedro e o atacante Róger Guedes.

