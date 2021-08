Corredora de Belarus diz que foi levada à força para aeroporto depois de criticar comissão técnica

Velocista de Belarus, Krystsina Tsimanouskaya acusa a comissão técnica de seu próprio país de retirá-la à força do quarto onde estava hospedada na Vila Olímpica e obrigá-la a pegar um avião de volta para casa. Aos 24 anos, essa é a primeira vez delas nas Olimpíadas.

Tsimanouskaya é especialista na prova dos 200m rasos e estava prevista para correr na quinta bateria da fase classificatória na segunda-feira. Neste domingo, no entanto, ela chamou a polícia de Tóquio já no aeroporto e afirmou que estava sendo mandada embora do país contra sua própria vontade.

- Eu não vou voltar para Belarus - disse em entrevista à agência de notícias Reuters.

No sábado, ao saber que havia sido incluída na prova do revezamento 4x400, Krystsina fez uma publicação nas redes sociais alegando que não havia sido consultada previamente. Ela escreveu que não vê problemas em ajudar o seu país na disputa, mas que não gostou da maneira como o assunto foi tratado: segundo ela, sem comunicação ou explicação dos motivos.

Neste domingo, de acordo com a Reuters, Krystsina contou que foi acordada cedo e retirada de seu quarto na Vila Olímpica. Em seguida, foi levada para o aeroporto, onde pegaria um avião de volta a Minsk, capital de Belarus.

- A comissão técnica me incluiu (no revezamento 4x400) sem o meu conhecimento. Eu falei sobre isso publicamente. Então o treinador veio a mim e disse que havia uma ordem superior para que eu fosse retirada (das Olimpíadas) - disse à Reuters.

O momento em que a polícia abordou a comissão técnica de Belarus no aeroporto está sendo compartilhado nas redes sociais.

A velocista gravou um vídeo pediu ajuda ao Comitê Olímpico Internacional e causou comoção - o avião em que ela deveria embarcar já decolou de Tóquio sem a atleta. O COI informou "que acompanha as notícias da imprensa" e que já "pediu esclarecimentos" ao Comitê Olímpico Local.

- Eu estou pedindo ajuda ao Comitê Olímpico Internacional, estão tentando me tirar do país sem o meu consentimento - afirma ele no vídeo.

Por meio de um comunicado, o Comitê Olímpico de Belarus informou que a decisão de retirar Krystsina das Olimpíadas se deu em função do "estado emocional e psicológico" da corredora.

- Segundo os médicos, em acordo com o estado emocional e psicológico da atleta, a comissão técnica do comitê de atletismo tomou a decisão de encerrar sua participação nas Olimpíadas - diz um trecho da nota.

Globo Esporte