Covid-19 tira equipe de nado artístico da Grécia das Olimpíadas

(Foto: Getty Images)





Pelo menos 12 pessoas da equipe de nado artístico da Grécia foram retiradas da Vila Olímpica nesta terça-feira. O motivo são os resultados dos exames da Covid-19, que apontaram cinco infectados na delegação, incluindo quatro atletas. Outros sete membros que tiveram contato direto com os contaminados também tiveram de ser afastados. As informações foram confirmadas hoje pelo Comitê Olímpico Internacional.

Segundo o porta-voz do COI, Mark Adams, as atletas contaminadas com a Covid-19 foram conduzidas em comum acordo com o comitê olímpico do país a uma instalação dedicada fora das imediações da Vila Olímpica.

- Ontem, quatro das 12 nadadoras artísticas gregas hospedadas na Vila Olímpica testaram positivo para a Covid-19. Apesar de testarem negativos, os sete demais integrantes foram designados como contatos diretos e, por isso, também foram transferidos para outra instalação. Obviamente, os protocolos de Tóquio 2020 estão sendo cumpridos e, como anunciado pelo Comitê Olímpico Grego, os nadadores gregos não participaram do evento de duplas de ontem e estão fora dos eventos por equipes - disse Adams.

O primeiro caso envolvendo um atleta da equipe de nado artístico grego aconteceu na última segunda-feira. Depois disso, outras três nadadoras testaram positivo para Covid-19, no dia seguinte. O porta-voz do COI ainda lamentou o desfecho da história e reconheceu a dedicação da equipe de ginástica grega para conquistar uma vaga na Tóquio 2020.

- Apesar dos esforços realizados. Apesar de terem conseguido vir até o Japão com muito esforço, das tentativas e expectativas do povo grego, tiveram que renunciar a sua participação. Lamentamos a todos essa situação e desejamos uma rápida recuperação - completou Adams.

Quase 30 novos casos nas últimas 24 horas

O caso da equipe de nado artístico grego é o primeiro que exigiu a exclusão de um time inteiro nos Jogos Olímpicos. Ainda assim, nomes como o atleta americano do salto com vara, Sam Kendricks, e a skatista holandesa, Candy Jacobs, tiveram de ser excluídos do evento depois de testarem positivo para a Covid-19. Eles estão entre os 32 atletas diagnosticados desde o início da competição. Ao todo, 328 casos ligados às Olimpíadas foram registrados, incluindo mais 29 identificados nas últimas 24 horas, de acordo com o novo balanço do COI.

Globo Esporte