Cristiano Ronaldo é anunciado oficialmente pelo Manchester United: “De volta ao meu lugar”

O Manchester United anunciou oficialmente a contratação de Cristiano Ronaldo na manhã desta terça-feira, último dia da janela de transferências do verão europeu.

Após realizar exames médicos na segunda e resolver todos os trâmites e burocracias da negociação, o craque português de 36 anos assinou contrato por duas temporadas (com opção de mais uma). O clube não divulgou com número de camisa ele usará. Mas especula-se que Cavani, dono da 7, cederá o número, com a Premier League concedendo uma permissão especial para essa troca.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo fez um “textão” mostrando sua felicidade em retornar ao clube após 12 anos (confira a íntegra mais abaixo). O jogador atuou entre 2003 e 2009 pelos Red Devils, conquistando vários títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, e sendo eleito melhor jogador do mundo pela primeira vez em 2008 (relembre alguns desses momentos no vídeo abaixo).

A apresentação oficial de Cristiano Ronaldo, que fez 118 gols em 292 jogos na sua primeira passagem pelo Manchester United, acontecerá após a Data Fifa para os jogos de seleções pelas Eliminatórias para Copa de 2022 (ele, inclusive, treinou nesta terça-feira com a seleção portuguesa). A reestreia do craque deverá ser diante do Newcastle, no dia 11 de setembro, pela Premier League.

“Todos que me conhecem sabem do meu amor sem fim pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube foram absolutamente incríveis e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras douradas na história desta grande e incrível instituição.

Não consigo nem começar a explicar meus sentimentos agora, pois vejo meu retorno a Old Trafford anunciado em todo o mundo. É como um sonho que se tornou realidade, depois de todas as vezes que voltei a jogar contra o Manchester United, sempre senti tanto amor e respeito da torcida nas arquibancadas. Isso é absolutamente 100% do material de que os sonhos são feitos!

O meu primeiro campeonato nacional, a minha primeira Copa, a minha primeira convocação para a seleção portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Chuteira de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro... Todas nasceram desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Vocês tem minha palavra! Eu estou bem aqui! Estou de volta ao meu lugar! Vamos fazer acontecer mais uma vez!”

Cristiano Ronaldo ainda completou o texto com uma pequena observação, mas com enorme significado: um recado para o ex-técnico Alex Ferguson, que foi apontado com um dos fatores fundamentais para seu retorno ao Manchester United.

Nas redes sociais, a Juventus, clube no qual Ronaldo atuou as três últimas temporadas, se despediu do craque com um belo vídeo (assista abaixo). Em comunicado oficial, a Velha Senhora confirmou que o acordo firmado com o Manchester United pela transferência de Cristiano Ronaldo foi de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões), que serão pagos em cinco parcelas anuais, mais 8 milhões em bônus por metas alcançadas.

Globo Esporte