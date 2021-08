Daniel Dias se classifica para mais uma final e pode aumentar coleção de medalhas

(Foto: Alê Cabral/ CPB)





Ninguém segura Daniel Dias na piscina. Ícone da natação mundial, Daniel garantiu vaga na final dos 100m livre S5 nas eliminatórias da noite desta quarta-feira (25/8), manhã em Tóquio, poucas horas depois de conquistar sua 25ª medalha em Paralimpíadas. O nadador foi bronze nos 200m livre S5 nas finais que aconteceram pela manhã e celebrou mais um pódio ainda na água, com uma alegria de estreante. Nas eliminatórias dos 100m livre S5, Daniel nadou em 1min13s02 e fez o melhor tempo de sua bateria, seguido por Antoni Ponce Bertran (ESP) e Muhammad Zulkafli (MAL). No geral, fez o segundo melhor tempo, atrás apenas dos 1min12s66 do chinês Weiyi Yuan.

Aos 33 anos e prejudicado por uma reclassificação funcional que remanejou atletas da classe S6 para a S5, da qual ele sempre fez parte e que engloba atletas com mais comprometimento físico dos os das classes mais altas, ele segue mostrando a força de seu nado. E ele ainda mergulha na piscina do Centro Aquático de Tóquio mais uma vez esta noite, às, para disputar o revezamento livre misto 4x50m 20 pontos - ou seja, a soma das classificações dos quatro nadadores deve chegar a no máximo 20.

Globo Esporte