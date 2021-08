Di Grassi vence primeira etapa de Berlim e tem chances de título na Fórmula E

O piloto brasileiro Lucas Di Grassi venceu a primeira etapa de Berlim da Fórmula E e está vivo na briga pelo título da categoria. Di Grassi venceu a corrida da capital alemã após uma disputa emocionante na última volta e está a seis pontos no primeiro colocado do campeonato.

Lucas largou na 3ª posição e ficou na briga pela ponta durante toda a corrida. O brasileiro chegou a ter a primeira colocação quando faltavam 19 minutos de prova, mas foi ultrapassado quando os adversários usaram o modo de ataque. Di Grassi deixou para usar o benefício um pouco depois e, a 11 minutos do fim, ele reassumiu a primeira colocação, onde se manteve pelo resto da prova.

Na última volta Lucas foi ameaçado pelo suíço Eduardo Mortara. Os dois pilotos chegaram a ter 0.6% da potência do carro e cruzaram a linha de chegada com apenas 141 centésimos de segundo de diferença. Di Grassi conseguiu segurar o adversário e vencer a prova. Mitch Evans, piloto da Jaguar, completou o pódio. O outro brasileiro, Sérgio Settecâmara, terminou na 18ª posição.

Com a vitória, o brasileiro corredor da Audi fica vivo na disputa pelo título. Atualmente Lucas ocupa a 6ª colocação apenas seis pontos do líder De Vries. O campeonato será decidido neste domingo com mais uma corrida em Berlim. Você acompanha no SporTV2 a partir de 10h15.

Globo Esporte