Dia Nacional do Ciclista: confira cinco dicas para pedalar com segurança e saúde

No dia 19 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. A data foi criada para homenagear Pedro Davison, morto em 2006, aos 25 anos, após ser atropelado por um carro que estava acima do limite de velocidade e transitava em local proibido enquanto ele pedalava no Eixo Sul, em Brasília.

O Dia Nacional do Ciclista busca conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito no trânsito e do cuidado com quem pedala pelas ruas. A data também promove o uso da bicicleta, que é uma prática saudável, além de um meio de transporte sustentável.

Segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), entre junho e julho de 2020 houve um aumento de 118% nas vendas de bicicletas no país em comparação como mesmo período do ano anterior. O principal motivo do aumento foi a pandemia, visto que a população tem evitado as aglomerações nos transportes públicos. Com isso, a bicicleta se torna uma ótima alternativa por ser acessível e contribuir para a saúde.

Porém, antes de subir na bicicleta, é importante ter cuidado. Confira cinco dicas para pedalar com segurança e saúde:

• Alongue-se: o alongamento é fundamental para aumentar a flexibilidade muscular, ativar a circulação sanguínea e prevenir lesões. Alongue-se por pelo menos 10 minutos para preparar seu corpo.

• Mantenha-se visível no trânsito: no período noturno o campo de visão muitas vezes se torna limitado. Por isso, utilize sinalizadores na bicicleta e nas roupas. Aposte em cores fluorescentes ou claras e estampas refletivas!

• Meias próprias para praticar esportes: atualmente existem diversos modelos de meias de compressão no mercado específicos para a prática de esportes e seu uso pode ser preventivo. A SIGVARIS GROUP, empresa líder mundial em produtos de compressão graduada, possui a meia UP 17, que foi especialmente desenvolvida e projetada para auxiliar na melhora da fisiologia muscular do atleta. Além de reduzir o cansaço em treinos de baixa intensidade e após a prática esportiva, ela também diminui a fadiga, tensão e acelera a recuperação muscular. Outro modelo é a UP 25, indicada para atividades de média e alta intensidade. O produto foi desenvolvido para melhorar as condições de oxigenação e nutrientes para os músculos e contribui para aumentar o desempenho físico, a estimulação do retorno venoso e a regeneração muscular, além de diminuir as dores e a fadiga.

• Hidrate-se: a água mantém a pele hidratada e o organismo mais saudável. Beba com frequência, de 1,5 a 2 litros por dia.

• Sempre utilize o capacete: sua principal função é a segurança. O capacete protege a cabeça contra impactos causados por quedas ou batidas em objetos que podem se tornar traumas graves.