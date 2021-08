Diego Costa no Atlético-MG: clube negocia contrato até 2022 para ter atacante na inauguração do estádio

A complexidade de negociação exige paciência. O otimismo do Atlético-MG cresceu e a sensação era que a terça-feira seria chave para o fechamento da contratação de Diego Costa. Mas haverá mais tempo despendido.

Alguns detalhes foram definidos, e há a espera pelo "sim" do jogador. O tempo de contrato de Diego Costa com o Atlético, por exemplo, será condizente com a inauguração da Arena MRV, estádio do clube.

A obra tem cerca de um ano e quatro meses de andamento. A conclusão está prevista para o fim de outubro de 2022, segundo o planejamento original. É o ano que o contrato oferecido ao centroavante terá como prazo de encerramento.

O pensamento é ter Diego Costa promovendo e atuando no estádio. O vínculo oferecido vai até dezembro do próximo ano, mas com opção de prorrogar por mais tempo. São nuances que estendem a negociação, e que vão além de salário, luvas e direitos de imagem.

Para tentar convencer Diego Costa a abaixar a pedida salarial de nível europeu, o Atlético traça metas contratuais para o atacante ganhar bônus financeiro, em caso de conquistas coletivas e individuais (artilharias).

Hoje, os maiores investimentos mensais do Atlético na folha do elenco profissional estão em Hulk e Nacho Fernández, com o atacante Eduardo Vargas também na prateleira de cima. Diego Costa certamente estará lá. Até pelos altos valores envolvidos, fontes consultadas pelo ge tratam o assunto com cautela, sem pressa.

O jogo do Galo diante do River Plate, nesta quarta-feira, pela Libertadores, de suma importância para a temporada de 2021, é um fator que desacelerou a resolução do caso. Os encontros entre as partes, inclusive, precisam ser virtuais por causa da agenda da cúpula atleticana.

Sérgio Coelho, presidente, e Rodrigo Caetano, diretor de futebol, expoentes das ações do Galo no mercado, estão na Argentina, acompanhados pelo ex-mandatário Ricardo Guimarães. Outros personagens das tratativas são Rafael Menin e Renato Salvador, membros do colegiado do Galo, além do irmão de Diego Costa, Jair.

Globo Esporte