Em crise financeira, Inter amplia reestruturação e demite mais 45 funcionários

A sexta-feira começou turbulenta no Beira-Rio, com demissões de funcionários das mais distintas áreas do clube. A segunda onda de desligamentos do Inter neste ano gerou a saída de 45 pessoas, como parte da reestruturação interna do clube para equacionar as contas.

O clube emitiu uma nota oficial sobre as medidas. As saídas são reflexo da delicada situação financeira enfrentada pelo Colorado.

– Estamos realizando uma reestruturação administrativa, revisando processos, reavaliando fontes de receitas e fazendo os ajustes financeiros necessários para atender as necessidades da nossa estrutura, em todos os setores – diz trecho da nota do clube.

O processo não é inédito. Ainda em abril, o clube se viu forçado a demitir 60 funcionários como uma das medidas de redução de gastos. O Inter fechou 2020 com o maior déficit da história, na casa dos R$ 90 milhões.

Em maio do ano passado, já impactado pela recessão econômica causada pela pandemia do coronavírus, o Inter promoveu a saída de 44 profissionais. À época, a direção colocou como necessidade o corte de gastos na ordem de 30% em cada setor.

Além das demissões, o Inter renegociou contratos com fornecedores e cortou alguns projetos de longo prazo. Também reduziu em R$ 3 milhões a folha salarial no futebol.

Para minimizar o impacto, o clube projeta arrecadar R$ 90 milhões em negociações até o fim da temporada. Até o momento, conseguiu aproximadamente R$ 73 milhões. O planejamento orçamentário aprovado pelo Conselho Deliberativo prevê superávit de pouco mais de R$ 194 mil em 2021.

Confira a íntegra da nota do Inter:

"Desde o início, a atual gestão colorada tem demonstrado, de forma transparente, sua preocupação com a realidade financeira do clube e com a necessidade de buscar maior eficiência administrativa e operacional.

Mas não basta reconhecer o problema, é preciso construir as soluções. Passo a passo, estamos realizando uma reestruturação administrativa, revisando processos, reavaliando fontes de receitas e fazendo os ajustes financeiros necessários para atender as necessidades da nossa estrutura, em todos os setores.

Nesta direção, o Sport Club Internacional comunica a implementação e acompanhamento, a partir de hoje, de uma nova série de medidas administrativas, tais como:

Revisão de todos os contratos com fornecedores estratégicos;

Desligamento de cerca de 45 colaboradores, de todas as áreas;

Reavaliação de rotinas, processos e sistemas;

Redução de gastos correntes não essenciais.

São decisões que tomamos hoje para construir um amanhã sólido, sustentável e vencedor para o clube. Porque se o presente é difícil, o futuro pode ser pior se não fizermos o que precisa ser feito agora.

Lembrando, sempre, que administramos em nome da torcida e é por ela, e para ela, que devemos gerir o Inter com responsabilidade, honestidade, amor e compromisso com o futuro do clube.

Giovane Zanardo

CEO do Sport Club Internacional"



Globo Esporte