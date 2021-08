Em maratona, Richarlison marca e ajuda Everton a vencer na estreia na Premier League

Depois de emendar as disputas da Copa América e das Olimpíadas com a seleção brasileira, Richarlison segue em ação. O brasileiro foi titular na estreia do Everton na Premier League e já se destacou em meio à sua maratona, marcando um dos gols na vitória do time de Liverpool por 3 a 1 sobre o Southampton, neste sábado, em casa.

Homenageado no CT do Everton ao retornar aos treinamentos na última quarta-feira, Richarlison já foi escalado pelo técnico Rafa Benítez na primeira rodada da Premier League, entrando em campo no ataque junto a Towsend, Gray e Calvert-Lewin. Coube a ele fazer o primeiro gol do time na temporada, aos dois minutos do segundo tempo, empatando o jogo - Armstrong havia aberto o placar para o Southampton aos 22 da primeira etapa.

Jogando em casa, o Everton conseguiu chegar à virada aos 31 minutos, com Doucouré. Calvert-Lewin ampliou a diferença a nove minutos do fim, encaminhando a vitória na estreia oficial de Rafa Benítez, que, então, resolveu dar um mini descanso a Richarlison - que saiu de campo apenas aos 44 minutos do segundo tempo.

A vitória faz com que o Everton comece a Premier League entre os primeiros colocados, somando três pontos e dois gols de saldo. Desta forma, o time fica na terceira colocação neste momento - com outros três jogos a serem realizados na rodada.

Após a partida, Richarlison tirou ondas nas redes sociais, escrevendo a mensagem "Pombo malvadão". O atacante, que foi convocado por Tite para os próximos compromissos pelas eliminatórias sul-americanas, em setembro, não terá férias até o fim da atual temporada.

Globo Esporte