Erica Sena leva punição a 400m do fim e vê escapar bronze inédito na marcha atlética

O quarto lugar no Mundial de Atletismo de Doha 2019 foi um prenúncio do que Erica Sena poderia conseguir nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta sexta, a pernambucana esteve a 400m de conquistar a inédita medalha de bronze para o Brasil, mas uma punição de dois minutos na volta final a deixou fora do pódio. Sétimo lugar na Rio 2016, Erica terminou a prova na 11ª colocação com o tempo de 1h31min39s. Desolada, a atleta deixou a corrida, realizada nas ruas de Sapporo, chorando bastante.

A punição ocorreu por conta de um movimento irregular de Erica a 400m do término. Na marcha atlética, os atletas são rigorosamente fiscalizados para não dobrarem o joelho, nem cometerem qualquer outro movimento irregular, diferente do ato de marchar. Como foi a terceira advertência, Erica foi punida com uma parada de dois minutos, despencando na classificação.

O ouro ficou com a italiana Antonella Palmisano com o tempo de 1h29min12. A prata foi para a colombiana Sandra Lorena Arenas, com 1h29min37e o bronze para a chinesa Hong Liu, com 1h29min57.

Brasileira larga bem

Erica começou a prova num ritmo forte, liderando pelos primeiros 2km. No km 4, a brasileira foi ultrapassada pela italiana Antonella Palmisano, caindo para o segundo lugar. Depois de ver a dupla chinesa tomar a sua frente, tirando-a da zona de pódio, Erica voltou ao terceiro lugar com 10km de prova.

O sonho da medalha olímpica tornou-se ainda mais real a 5km do fim, quando a brasileira assumiu a liderança da marcha atlética 20km por alguns minutos. Contudo, Erica caiu para quinto nos quilômetros seguintes, deixando o fim da prova emocionante.

Erica assume o 3° lugar

A 2km do fim, a chinesa Jiayu Young tomou uma punição por um movimento irregular, tendo que parar por dois minutos. Com isso, Erica pulou para terceiro. Com apenas a italiana Antonella Palmisano e a colombiana Sandra Lorena Arenas na frente, a pernambucana estava muito perto do pódio, quando os árbitros deram-lhe uma advertência por movimento ilegal.

Como foi a terceira advertência, Erica foi punida com uma parada de dois minutos e despencou de terceiro para 11°. Terminada a prova, ela deixou o local desolada, aos prantos e sem falar com a imprensa.

