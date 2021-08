Fábio Carille deixa o comando do Al Ittihad após divergência com a diretoria

O técnico Fábio Carille, ex-Corinthians, deixou o comando do Al Ittihad depois de um ano e meio de trabalho. O clube anunciou no último domingo a demissão do brasileiro, um dia depois da derrota na final da Liga dos Campeões Árabes contra o Raja Casablanca, nos pênaltis, após empate em 4 a 4. O motivo foi uma divergência com a diretoria, uma vez que Carille se posicionou de forma contrária a uma contratação desejada pelos dirigentes.

O técnico postou um texto em suas redes sociais afirmando que deixa o clube de cabeça erguida, após o período de trabalho. Carille havia renovado seu contrato em junho, estendendo vínculo até o meio do ano que vem.

- Nesta noite fui informado da decisão do clube de não continuidade no trabalho no Ittihad após um ano e oito meses. Saímos daqui de cabeça erguida e muito orgulhosos do trabalho realizado - escreveu o treinador, lembrando que assumiu quando o time brigava contra o rebaixamento e depois conseguiu uma vaga na Champions da Ásia, ficando no terceiro lugar.

A postagem, inclusive, teve um comentário polêmico do atacante Romarinho, que foi apagado posteriormente - mas registrado por seguidores nas redes sociais. O brasileiro, também ex-Corinthians, escreveu "Palhaçada esses caras".

Carille deixa o Al Ittihad com 47 jogos realizados, somando 21 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. O melhor momento do treinador no clube foi justamente chegar à final da Liga dos Campeões Árabes da temporada 2019/20, que só foi realizada no sábado por conta dos atrasos relativos à pandemia da Covid-19. Com o brasileiro, o time teve sua melhor campanha na liga da Arábia Saudita desde 2016.

