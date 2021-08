Filho de Gustavo Borges é campeão dos 50m livre no José Finkel

(Foto: Satiro Sodré)





Filho de Gustavo Borges, um dos maiores ídolos da história da natação do Brasil, Luiz Gustavo Borges sagrou-se campeão brasileiro absoluto na prova dos 50m livre, neste sábado, ao marcar 21s19 no Troféu José Finkel. A competição foi disputada na piscina da Arena ABDA, em Bauru, interior de São Paulo.

Luiz Gustavo passa a ter o quarto melhor tempo de um brasileiro na prova em piscina curta, de 25 metros. Na frente dele, apenas César Cielo (20s51), Nicholas Santos (20s74) e Bruno Fratus (20s98).

O nadador fez o índice, mas não representará o Brasil no Mundial de piscina curta de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de 19 a 21 de dezembro. Pelos critérios da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas os 20 nadadores com os melhores resultados em relação ao Mundial de 2018 foram convocados. Seis vagas estavam reservadas para as mulheres.

Na comparação com o pai, Luiz Gustavo leva a melhor nos tempos dos 50m livre tanto na piscina curta (21s19 contra 21s87) quanto na olímpica (22s21 contra 22s62). Já nas provas dos 100m e 200m livre, o pai ainda tem as melhores marcas.

Veja a lista de convocados para o Mundial

Caio Pumputis – 200m medley

Nicholas Santos – 50m borboleta

Fernando Scheffer – 200m livre

Leonardo Santos – 200m medley

Gabriel Fantoni - 50m costas

Felipe Lima – 100m peito

Guilherme Guido – 100m costas

Murilo Sartori – 200m livre

Gabrielle Roncatto – 400m livre

Jhennifer Conceição – 50m peito

Brandonn Almeida – 400m medley

Nathalia Almeida – 400m livre

Vinicius Lanza – 100m borboleta

Leo de Deus – 200m borboleta

Guilherme Costa – 400m livre

Viviane Jungblut – 800m livre

Gabriel Santos – 100m livre

João Gomes Jr – 50m peito

Giovanna Diamante – 200m borboleta

Pâmela Alencar – 200m peito



