Filipe Toledo leva virada faltando 10 segundos e é eliminado na etapa do México

(Foto: Thiago Diz/World Surf League)





Filipe Toledo está eliminado da etapa do México do Circuito mundial de surfe. Apesar de ter a melhor nota da bateria, um 8.00, o brasileiro perdeu a oportunidade de trocar a segunda nota, que era um 2.23, e levou a virada de Rio Waida, da Indonésia, a 10 segundos do fim do confronto. O indonésio precisava de apenas 4.41 para virar, encontrou uma sessão nos segundos finais, arrancou um 5.50 e se garantiu nas oitavas.

Toledo adotou uma estratégia arriscada no começo da bateria. Nos primeiros 30 minutos, o brasileiro fez apenas duas tentativas, na primeira desistiu rapidamente, na segunda caiu na tentativa de um aéreo. Filipe aguardou a melhor oportunidade para tentar uma virada.

No fim, a paciência do brasileiro acabou pagando os dividendos. A cerca de 10 minutos do fim, Toledo encontrou a sessão perfeita, emendou uma sequência de manobras e recebeu um 8.00, que garantiu a virada e o conforto no confronto com Rio Waida. Porém Filipe não aproveitou oportunidades para trocar o 2.23 que tinha e levou a virada faltando 10 segundos para o fim.

Medina e Deivid também avançam

Mais cedo, no começo da terceira fase, o atual líder do ranking mundial Gabriel Medina protagonizou um duelo épico contra Michael Bourez, da França, com direito a uma virada no final com um rodeo flip sensacional.

O triunfo colocou Medina nas oitavas de final, em que ele vai encarar Ethan Ewing, australiano que teve o melhor somatório da terceira fase, com 18.07. Além de Medina, Deivid Silva também garantiu o Brasil nas oitavas ao bater o compatriota Adriano de Souza.





